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三門雪櫃、無霜雙門雪櫃｜消委會推介4款雪櫃：伊萊克斯、三菱電機、金章、Panasonic (17:08)

消委會測試17款中小型雪櫃，比較雪櫃冷卻和冷凍能力保持低溫效果耗電及能效差異，綜合結果推介其中4款三門雪櫃／無霜雙門雪櫃。

消委會推介的雪櫃型號（品牌／型號／聲稱產地／售價／保溫能力／冷凍能力／整體使用方便程度／總評*）

三門雪櫃：

伊萊克斯Electrolux／EME2802H-A／泰國／$5190／3／5／4.5／4.5

三菱電機Mitsubishi Electric／MR-CX39EN-PS-H／泰國／$6280／5／4／4.5／4.5

無霜雙門雪櫃：

金章Zanussi／ZTB2000A-A／中國／$3190／5／4.5／4／4.5

Panasonic／NR-BB251Q／印尼／$4480／4.5／3.5／4.5／4.5

*5分為滿分

消委會：17款中小型雪櫃能效大檢閱

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