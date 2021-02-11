雪櫃｜食物存放有學問　消委會提醒：鮮肉宜放較冷位置　蔬果未食用毋須水洗 (16:13)

很多人都有疑問：不同食物放入雪櫃，放哪個位置較佳？消委會根據部分雪櫃說明書內容，綜合建議不同食物類別的存放位置及適合溫度。此外，食安中心亦不時提醒，生的食物與熟食亦要分開存放，注意勿讓生的食物污染熟食。
不同食物在雪櫃的存放位置及溫度建議：
奶類：適合保存於4℃或以下，並於最佳食用日期前飲用。
蛋類：適合保存於4℃或以下，但原隻蛋不可放入冷凍室（冰格）。
鮮肉：適合保存於4℃或以下，最好放置於較冷位置，例如冰溫（chill）室或靠近出風口，並於1至4日內煮食。
海鮮：適合保存於4℃或以下，須用保鮮盒或密實袋包好，並於1至3日內煮食。
蔬果：不同類型蔬果有不同儲存溫度及期限，一般未食用時都不應用水洗。
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