雪櫃｜食物存放有學問　消委會提醒：鮮肉宜放較冷位置　蔬果未食用毋須水洗 (16:13)

很多人都有疑問：不同食物放入雪櫃，放哪個位置較佳？消委會根據部分雪櫃說明書內容，綜合建議不同食物類別的存放位置及適合溫度。此外，食安中心亦不時提醒，生的食物與熟食亦要分開存放，注意勿讓生的食物污染熟食。