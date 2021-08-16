秋葵低卡高纖　營養師烹調貼士：秋葵宜快煮　蒂頭煮熟才切走 (08:53)

營養師烹調秋葵貼士

‧ 黃穎琳建議煮秋葵兩方法：一是少油快炒，有助吸收。二是水煮，惟不建議煮太長時間，1至2分鐘就夠，以避免營養素（例如鉀和維他命C）流失。

‧ 秋葵可保留蒂頭原條先煮熟，如不喜歡吃蒂頭可煮熟後切走。

‧ 秋葵配搭含脂肪的食物一起吃，有助吸收秋葵的維他命A、葉黃素和玉米黃素，例如秋葵拌低脂芝麻醬，煮熟秋葵再拌醬食；或以秋葵配搭鮮肉、海鮮、蛋等。

秋葵主要營養成分（每100克，約9至10條秋葵）

‧卡路里：33kcal，屬低卡食品（即每100克固體食物含不超過40kcal能量）

‧纖維：3.2克，含豐富水溶性纖維，有助穩定餐後血糖和降低膽固醇

‧鉀質：299毫克，有助去水腫和降血壓

‧維他命A：716IU，有助維持皮膚和黏膜組織健康，免疫系統運作正常

註：營養資料由黃穎琳提供

秋葵 實用資訊：

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秋葵食譜：秋葵肉片藜麥飯

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