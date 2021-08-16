秋葵低卡高纖　營養師烹調貼士：秋葵宜快煮　蒂頭煮熟才切走 (08:53)

秋葵當造，秋葵低卡路里高纖維，含有多種營養素，不少注重健康的人都愛吃。加拿大註冊營養師黃穎琳接受明報電子平台組訪問，講解秋葵的主要營養價值、食用及烹調貼士。黃穎琳指出，秋葵雖然沒有進食上限，不過秋葵含鉀質，建議腎功能欠佳者留意食用分量。
營養師烹調秋葵貼士
‧ 黃穎琳建議煮秋葵兩方法：一是少油快炒，有助吸收。二是水煮，惟不建議煮太長時間，1至2分鐘就夠，以避免營養素（例如鉀和維他命C）流失。
‧ 秋葵可保留蒂頭原條先煮熟，如不喜歡吃蒂頭可煮熟後切走。
‧ 秋葵配搭含脂肪的食物一起吃，有助吸收秋葵的維他命A、葉黃素和玉米黃素，例如秋葵拌低脂芝麻醬，煮熟秋葵再拌醬食；或以秋葵配搭鮮肉、海鮮、蛋等。
秋葵主要營養成分（每100克，約9至10條秋葵）
‧卡路里：33kcal，屬低卡食品（即每100克固體食物含不超過40kcal能量）
‧纖維：3.2克，含豐富水溶性纖維，有助穩定餐後血糖和降低膽固醇
‧鉀質：299毫克，有助去水腫和降血壓
‧維他命A：716IU，有助維持皮膚和黏膜組織健康，免疫系統運作正常
註：營養資料由黃穎琳提供
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