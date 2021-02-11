手機充電口倘沾濕　宜待自然風乾　蘋果提醒：忌用外部熱源吹乾iPhone (08:28)

將iPhone弄乾建議方法：將iPhone的Lightning接頭朝下並對着自己的手輕拍，以去掉多餘的液體。將iPhone放在通風的乾爽地方；在至少30分鐘後，才嘗試使用Lightning連接線充電或連接 Lightning配件。若再次看到提示，表示仍有液體，應將iPhone放在通風的乾燥區域，最長可能需要一天的時間。

蘋果提醒，切忌使用外部熱源或壓縮空氣吹乾iPhone；勿將異物（例如棉花棒或紙巾）插入Lightning接孔；勿將iPhone放在米袋中，以免米粒進入iPhone而導致損壞。

可用無線充電器

美國三星（Samsung）官方網站亦有類似建議，表示若手機的充電口沾濕，宜待1至2小時讓其自然風乾。若緊急需要充電怎辦？蘋果及三星均建議可用無線充電器，並留意手機背面宜是乾燥的。