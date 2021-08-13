回歸後首位女刑事檢控專員　楊美琪「紅褲子」出身 (14:45)

在楊美琪之前的5名刑事檢控專員獲委任時，均是資深大律師，而本身是律師的楊美琪則非資深大律師，她上月才獲高院批准由律師轉任大律師，未知她日後能否繼副刑事檢控專員林穎茜後，成為律政司回歸以來第三名女資深大律師。林穎茜去年由律師轉任大律師，今年3月已迅即「升仙」成為資深大律師，是律政司回歸以來第二名女資深大律師。（相關報道：4人獲委任資深大律師 副刑事檢控專員林穎茜一年「升仙」：首席法官知勝任否）

今年3月在西九龍裁判法院負責民主派初選47人案「馬拉松」式提堂及保釋申請，正是由時任副刑事檢控專員（特別職務）的楊美琪代表控方，聆訊由3月1日至4日進行，其間法庭用逾40小時處理47名被告的提訊程序，首日聆訊更由上午「直踩」至凌晨。

上任梁卓然退任後，刑事檢控專員職位一直懸空，先後由副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪，以及與譚耀豪同年加入律政司的楊美琪署任。

回歸後刑事檢控專員名單及任期：

．1997-2009：資深大律師江樂士 （Ian Grenville Cross SC），時任律政司長梁愛詩、黃仁龍；江樂士至今為止是任期最長的刑事檢控專員。

．2009-2011：資深大律師麥偉德（Ian McWalters SC），時任律政司長黃仁龍；麥偉德退任後出任高院原訟庭法官及上訴庭法官，現為高院暫委法官，上月底獲委任為市場失當行為審裁處和證券及期貨事務上訴審裁處主席。

．2011-2013：資深大律師薛偉成（Kevin Zervos SC），時任律政司長黃仁龍、袁國強；薛偉成退任後出任高院原訟庭法官，現時為上訴庭法官。

．2013-2017：資深大律師楊家雄（Keith Yeung SC），時任律政司長袁國強；楊家雄退任後出任高院原訟庭法官至今。

．2017-2021：資深大律師梁卓然（David Leung SC），時任律政司長袁國強、現任律政司長鄭若驊。

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