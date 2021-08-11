美食博覽周四開鑼　1元優惠率先看【附著數優惠詳情連結】 (20:00)

美食博覽明（12日）起至下周一（16日）在灣仔會展舉行，同場加設四個展覽：香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽、香港國際美酒展（特別展）。不同參展商提供不同快閃優惠，明報電子平台組根據「美食博覽著數情報」網頁資訊，整理部分參展商限量1元購物優惠。【門票詳情】
美食博覽 - 部分參展商1元購物優惠［查看所有優惠限制及詳情］
．Butchers Cut HK：1元極豪宮崎和牛福袋（原價$499）
．伊甸園國際有限公司：1元1支山茶花油
．高格行有限公司：1元Slimeasy體驗裝（4小包組合）、1元1包NanaMee越式牛肉湯體驗裝
．嘉和食品國際有限公司：1元一盒楓葉Q巴士窩心杏仁蛋卷7塊
．韓國高麗參(中國)有限公司：1元一條蔘纖啫喱
．佰成集團有限公司：1元1個貓山王榴槤冰皮月餅
．益昌號：1元花膠發財好市大盆菜券
．香港綠之聖食品有限公司：1元金蟲草袪濕健脾湯包
茶展 - 部分參展商1元購物優惠
．中進企業有限公司：1元1支1.5L 5100藏冰川礦泉水
．香港咖啡紅茶協會：1元1支金茶王支裝港式奶茶
．貴茶(香港)有限公司：1元1盒有機茶
美酒展（特別展） - 部分參展商1元購物優惠
．長和翡翠香港貿易有限公司：1元1支187ml寧夏賀蘭山東麓葡萄酒（原價$50）
家電‧家品‧博覽 - 部分參展商1元購物優惠
．富達(遠東)貿易有限公司：1元富士皇FR-MS1970抽油煙機（原價$3980）
註：優惠詳情以各參展商公布為準
美食博覽2021
日期：2021年8月12至16日
時間：上午10時至晚上10時（8月12至15日）、上午10時至下午6時（8月16日）
地點：灣仔會議展覽中心
網址：event.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-tc
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