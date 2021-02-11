美食博覽｜周四開鑼　消費券可用　最平10元入場行勻五展覽【附門票及購物優惠詳情連結】 (08:20)

美食博覽2021將於周四（12日）至下周一（16日）在灣仔會展舉行，同場加設四個展覽：香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽、香港國際美酒展（特別展）。因應新型冠狀病毒疫情，場內不准試食及飲食。為方便市民使用電子消費券，八成半參展商稱支援至少一款電子消費券的支付工具。
美食博覽設有「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，可以最低價10元入場行勻五個展覽。場內展覽有不同快閃優惠，明報電子平台組整理美食博覽門票優惠及部分購物優惠。
門票一覽：[詳情]
．上午進場票：$10（不進入尊貴美食區）
8月12、13、16日中午12時前入場，只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。加$15可即日參觀尊貴美食區（8月16日除外）。
．晚間進場票：$10（不進入尊貴美食區）
8月12、13、14、15日晚上6時後入場，只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。加$15可即日參觀尊貴美食區。
．正價門票：$25（不進入尊貴美食區）
可於全線7-11、OK便利店、快達票售票網、八達通App售票、01空間電子門票銷售平台購票，或於會場入口收費站以八達通即時付費入場。加$15可即日參觀尊貴美食區。
．套票：$40（可進入尊貴美食區）
可於全線7-11、OK便利店、快達票售票網、八達通App，或01空間電子門票銷售平台購票。
部分購物優惠：
．多個參展商設有不同折扣優惠，包括1元購物及已接種新型冠狀病毒疫苗者獨享優惠 [詳情]
．不同電子優惠券優惠 [詳情]
．多買多賞幸運大抽獎 [詳情]
美食博覽2021
日期：2021年8月12至16日
時間：上午10時至晚上10時（8月12至15日）、上午10時至下午6時（8月16日）
地點：灣仔會議展覽中心
網址：event.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-tc
門票及優惠詳情以主辦方公布為準
五個展覽網址：
香港國際美酒展（特別展）：hkwinefairaugust2021.hktdc.com/tc
香港國際茶展：hkteafair.hktdc.com/tc
家電‧家品‧博覽：homedelights.hktdc.com/tc
美與健生活博覽：hkbeautyexpo.hktdc.com/tc
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