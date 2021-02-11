美食博覽｜周四開鑼　消費券可用　最平10元入場行勻五展覽【附門票及購物優惠詳情連結】 (08:20)

美食博覽設有「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，可以最低價10元入場行勻五個展覽。場內展覽有不同快閃優惠，明報電子平台組整理美食博覽門票優惠及部分購物優惠。

門票一覽：[詳情]

．上午進場票：$10（不進入尊貴美食區）

8月12、13、16日中午12時前入場，只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。加$15可即日參觀尊貴美食區（8月16日除外）。

．晚間進場票：$10（不進入尊貴美食區）

8月12、13、14、15日晚上6時後入場，只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。加$15可即日參觀尊貴美食區。

．正價門票：$25（不進入尊貴美食區）

可於全線7-11、OK便利店、快達票售票網、八達通App售票、01空間電子門票銷售平台購票，或於會場入口收費站以八達通即時付費入場。加$15可即日參觀尊貴美食區。

．套票：$40（可進入尊貴美食區）

可於全線7-11、OK便利店、快達票售票網、八達通App，或01空間電子門票銷售平台購票。

部分購物優惠：

．多個參展商設有不同折扣優惠，包括1元購物及已接種新型冠狀病毒疫苗者獨享優惠 [詳情]

．不同電子優惠券優惠 [詳情]

．多買多賞幸運大抽獎 [詳情]

美食博覽2021

日期：2021年8月12至16日

時間：上午10時至晚上10時（8月12至15日）、上午10時至下午6時（8月16日）

地點：灣仔會議展覽中心

網址：event.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-tc

門票及優惠詳情以主辦方公布為準

五個展覽網址：

美食博覽：hkfoodexpo.hktdc.com/tc

香港國際美酒展（特別展）：hkwinefairaugust2021.hktdc.com/tc

香港國際茶展：hkteafair.hktdc.com/tc

家電‧家品‧博覽：homedelights.hktdc.com/tc

美與健生活博覽：hkbeautyexpo.hktdc.com/tc

美食博覽2021 相關報道：

美食博覽不設試食（2021年8月4日）

其他好去處：

科學館彼思動畫展@科學館【短片】

太空館天象廳 無縫半球形屏幕睇天象電影【短片】

鐵路博物館、灣仔海濱長廊、啟德空中花園、觀塘海濱花園

愛麗絲夢遊仙境＠元朗YOHO MALL【短片】

LEGO x 青衣城 尋找鎚頭鯊魔鬼魚【短片】

Line Friends@將軍澳東港城【短片】

梳乎蛋@葵芳新都會【短片＋多圖】

「愛犬．美術館」@北角匯【短片】

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm