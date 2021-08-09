全紅嬋跳水賺錢為治病母　父感動讚成熟　望女兒日後讀大學 (17:24)

全文茂以務農為生，有5名子女，全紅嬋排行中間。他接受《南方都市報》訪問稱，太太的身體時好時壞，自己根本不敢跟女兒說太太的病情，也不敢時常打電話給女兒，怕會影響訓練。當日他在市體育局觀看比賽，見證女兒奪金，他說自己「激動肯定有一小點，不敢說沒有」。

全紅嬋父：沒接受捐贈 盼外界勿打擾生活

全紅嬋奪金後，老家每天都十分熱鬧，訪客絡繹不絕，很多人來她家門口打卡。對於網傳有企業向全文茂捐贈房子、20萬元現金等事，全文茂說「心意收到了」，但澄清沒有接受捐贈，即使女兒奧運奪金，他現在還是每天下田耕作，也希望外界不要再打擾家人生活。

全紅嬋賽後曾說沒去過遊樂場和動物園遊玩，全文茂稱因為他要下田，很少帶孩子去玩，「農村的孩子畢竟不比城裏的孩子」。他說全紅嬋下次回來，「第一件事情就是和大家聊聊天，在這裏吃頓飯，開開心心說說話」。

對於全紅嬋為掙錢給母親治病，犧牲學業接受跳水訓練，全文茂希望女兒以後努力讀書考上大學，「以後的路也是靠她自己了」。

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