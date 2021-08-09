水果存放（一）專家建議水果熟後才放雪櫃　未熟香蕉放雪櫃會變黑 (08:27)

不少人購買水果回家後，會把水果直接放入雪櫃。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影接受明報電子平台組訪問稱，宜待原個水果熟成後才放入雪櫃，尤其勿把未熟的香蕉放進雪櫃，否則溫度太低會讓香蕉凍傷變黑。
方麗影表示，通常剛買回來的原個水果不會太熟，水果仍有植物生長酵素（乙烯），水果在室溫中會慢慢由生變熟。牛油果、蜜桃、啤梨、奇異果、香蕉、芒果、木瓜、菠蘿、柚子和蘋果，均是需時熟成的水果，熟成後會產生香味，顏色亦有變化，易引來果蠅以致腐爛。宜留意水果果皮變化，水果在室溫熟成後，應放入約攝氏4度的雪櫃，增加食用時限。
方麗影續稱，大部分水果都適宜放進雪櫃。未熟的香蕉勿放進雪櫃。香蕉能承受的最低溫度是攝氏約15度，雪櫃溫度太低會讓香蕉凍傷變黑。反之，已熟的香蕉變得香甜後，倘若放入雪櫃，表皮會變黑，不過蕉肉仍可維持香甜。如果想減慢香蕉熟成，可用保鮮膜包住香蕉，由於不透氣，可減低乙烯散發，亦不能讓氧氣進入，故能降低熟成速度。
文：李沛姿
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