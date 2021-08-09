水果存放（一）專家建議水果熟後才放雪櫃　未熟香蕉放雪櫃會變黑 (08:27)

方麗影表示，通常剛買回來的原個水果不會太熟，水果仍有植物生長酵素（乙烯），水果在室溫中會慢慢由生變熟。牛油果、蜜桃、啤梨、奇異果、香蕉、芒果、木瓜、菠蘿、柚子和蘋果，均是需時熟成的水果，熟成後會產生香味，顏色亦有變化，易引來果蠅以致腐爛。宜留意水果果皮變化，水果在室溫熟成後，應放入約攝氏4度的雪櫃，增加食用時限。

方麗影續稱，大部分水果都適宜放進雪櫃。未熟的香蕉勿放進雪櫃。香蕉能承受的最低溫度是攝氏約15度，雪櫃溫度太低會讓香蕉凍傷變黑。反之，已熟的香蕉變得香甜後，倘若放入雪櫃，表皮會變黑，不過蕉肉仍可維持香甜。如果想減慢香蕉熟成，可用保鮮膜包住香蕉，由於不透氣，可減低乙烯散發，亦不能讓氧氣進入，故能降低熟成速度。

文：李沛姿

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