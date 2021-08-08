東京奧運｜中國摘38金收官【附名單】 (18:25)

東京奧運閉幕，中國奪38面金牌收官。
●跳水（7金）
．男子10米台 曹緣
．男子3米板 謝思埸
．男子雙人3米板 謝思埸/王宗源
．女子10米台 全紅嬋
．女子3米板 施廷懋
．女子雙人3米板 施廷懋/王涵
．女子雙人10米台 張家齊/陳芋汐
●舉重（7金）
．男子61公斤級 李發彬
．男子67公斤級 諶利軍
．男子73公斤級 石智勇
．男子81公斤級 呂小軍
．女子49公斤級 侯志慧
．女子87公斤級 汪周雨
．女子87公斤以上級 李雯雯
●乒乓球（4金）
．男子單打 馬龍
．女子單打 陳夢
．男子團體
．女子團體
●射擊（4金）
．10米氣步槍 楊倩
．混合10米氣步槍 楊倩/楊皓然
．混合10米氣手槍 姜冉馨/龐偉
．50米步槍 張常鴻
●體操（3金）
．女子平衡木 管晨辰
．男子雙槓 鄒敬園
．男子吊環 劉洋
●游泳（3金）
．女子200米蝶泳 張雨霏
．男子200米混合泳 汪順
●羽毛球（2金）
．女子單打 陳雨菲
．混合雙打 黃東萍/王懿律
●田徑（2金）
．女子標槍 劉詩穎
．女子鉛球 鞏立姣
●劍擊（1金）
．女子重劍 孫一文
●彈牀（1金）
．女子組 朱雪瑩
●賽艇（1金）
．女子4人雙槳
●獨木舟（1金）
．女子500米雙人獨木舟 孫夢雅/徐詩曉
●滑浪風帆（1金）
．女子RS:X組 盧雲秀
●場地單車（1金）
．女子團隊爭先賽 鮑珊菊/鍾天使
東京奧運專輯：link.mingpao.com/70335.htm
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