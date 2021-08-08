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東京奧運｜中國摘38金收官【附名單】 (18:25)

東京奧運閉幕，中國奪38面金牌收官。

●跳水（7金）

．男子10米台 曹緣

．男子3米板 謝思埸

．男子雙人3米板 謝思埸/王宗源

．女子10米台 全紅嬋

．女子3米板 施廷懋

．女子雙人3米板 施廷懋/王涵

．女子雙人10米台 張家齊/陳芋汐

●舉重（7金）

．男子61公斤級 李發彬

．男子67公斤級 諶利軍

．男子73公斤級 石智勇

．男子81公斤級 呂小軍

．女子49公斤級 侯志慧

．女子87公斤級 汪周雨

．女子87公斤以上級 李雯雯

●乒乓球（4金）

．男子單打 馬龍

．女子單打 陳夢

男子團體

．女子團體

●射擊（4金）

．10米氣步槍 楊倩

．混合10米氣步槍 楊倩/楊皓然

．混合10米氣手槍 姜冉馨/龐偉

．50米步槍 張常鴻

●體操（3金）

．女子平衡木 管晨辰

．男子雙槓 鄒敬園

．男子吊環 劉洋

●游泳（3金）

．女子200米蝶泳 張雨霏

．男子200米混合泳 汪順

女子4x200米自由泳接力

●羽毛球（2金）

．女子單打 陳雨菲

．混合雙打 黃東萍/王懿律

●田徑（2金）

．女子標槍 劉詩穎

．女子鉛球 鞏立姣

●劍擊（1金）

．女子重劍 孫一文

●彈牀（1金）

．女子組 朱雪瑩

●賽艇（1金）

．女子4人雙槳

●獨木舟（1金）

．女子500米雙人獨木舟 孫夢雅/徐詩曉

●滑浪風帆（1金）

．女子RS:X組 盧雲秀

●場地單車（1金）

．女子團隊爭先賽 鮑珊菊/鍾天使

東京奧運專輯：link.mingpao.com/70335.htm

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