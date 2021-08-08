疫苗獎賞｜各大抽獎陸續截止登記　重要日期一覽【附實用登記連結】 (00:01)

⚫ 凱滙單位抽獎

．登記截止時間：9月1日下午5時30分

．抽獎：9月8日中午12時舉行，凱滙抽獎網站同日公布結果

．主要獎品：凱滙全新單位一個 【抽獎網站連結】

⚫ 恒基兆業集團

抽獎分6輪，頭三輪抽獎已舉行，尚未舉行的最後大抽獎資料如下：

．登記截止時間：9月16日晚上11時59分

．抽獎：9月20日舉行，9月23日恒基抽獎網站公布結果

．主要獎品：頭獎（1名）可獲9999實金60両【抽獎網站連結】

⚫ 長江集團/李嘉誠基金會抽獎

．登記截止時間：9月10日晚上11時59分

．抽獎：9月13日舉行，9月20日抽奬網站公布結果

．主要獎品：頭獎（1名）可獲價值500萬元長江集團精選禮券組合【抽獎網站連結】

⚫ 香港中華廠商聯合會

．登記時間：（首輪抽獎）即日至8月18日下午6時；（終極大抽獎）8月19日上午9時至9月18日下午6時

．抽獎：首輪8月30日舉行，終極大抽獎9月29日，兩次均於抽獎日後10個工作天內於廠商會網站公布結果

．主要獎品：100萬元免找數簽帳額、Serena E-power七人車一輛、現金購物及餐飮禮券等【抽獎網站連結】

⚫ 金銀業貿易場

．登記截止時間：9月29日下午5時半

．抽獎：8月18日至9月30日期間連續31個工作日每日舉行，10月8日於抽獎網站公布

．獎品：110份20克999.9限量版紀念金牌【抽獎網站連結】

⚫ 香港銀行公會

．登記截止時間：9月13日下午5時

．抽獎：9月17日舉行，9月24日於銀行公會抽獎網站公布

．獎品：名額65個，各得獎者可選擇獲得價值10萬港元的信用卡免找數簽賬額或購物禮券。【抽獎網站連結】

⚫ 新鴻基地產

．登記截止時間：8月31日中午12時

．抽獎：即日起至8月31日每個抽獎日下午1時半抽出當日56名得獎者，得獎名單於抽獎日翌日下午5時於抽獎網站公布

．主要獎品：大獎（每日1名額）為iPhone 12 128GB及SmarTone 5G SIM only月費計劃（12個月）【抽獎網站連結】

⚫ 香港總商會

．抽獎分7輪，頭兩輪抽獎已舉行，目前第三輪抽獎正接受登記，截止時間為8月18日晚上11時59分59秒。餘下5輪抽獎的詳情可參考抽獎網站。參加者亦可到該網站登記及核對得獎名單（需用登記時獲分配的個人專屬登記編號核對）。

．主要獎品：平治C系列房車、餐飲購物禮券、酒店住宿等【抽獎網站連結】

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