東京奧運今閉幕　明報焦點報道一覽 (13:31)

東京奧運今（8日）閉幕，本文整理7月23日開幕至今日明報焦點報道。
7月24日：東奧閉門揭幕 疫下「重拾希望」
7月25日：江旻憓刺出港劍最佳 憾8強止步 中國隊首日摘3金 女將10米氣步槍拔頭籌
7月26日：港乒混雙倒灶 杜凱琹冀續爭牌補憾 「黃杜配」8強不敵法組合 何詩蓓挾港績出戰「200自」
7月27日：為港爭光 劍神張家朗奪金 去年曾陷低谷 勉港人永不言棄
7月28日：何詩蓓「200自」闖決賽寫港史 今決賽衝牌 稱張家朗奪金添動力
7月29日：刻苦求進香港心 飛魚何詩蓓摘銀 締港泳歷史 今乘勇爭入「100自」決賽
7月30日：力爭兩牌 何詩蓓今戰百米決賽 「魔鬼賽程」緊接 晚上再戰50米初賽
7月31日：何詩蓓奪兩銀 傷棄「50自」無憾別東奧 「100自」決賽再破亞洲紀錄 單屆兩牌港隊首人
8月1日：「平安過終點」 陳晞文揚帆第二人生 生涯曾斷肋骨切脾臟 個人最佳第8名完成最後奧運
8月2日：男花團賽得第7 港劍收官劍指全運 張家朗喜見東奧成績凝聚港人 自省不因金牌自滿
8月3日：港乒女團闖4強 鬥日本衝牌 杜凱琹率「全土炮」陣容寫歷史
8月4日：港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
8月5日：李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌
8月7日：復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
8月8日：李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
8月8日即時：李慧詩爭先賽連挫軒絲添銅 彌補上屆炒車遺憾苦盡甘來