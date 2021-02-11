好去處｜Mr. Men Little Miss 50周年　時代廣場展珍貴手稿、全新角色打卡必影【短片】 (10:11)

英國著名兒童繪本Mr. Men Little Miss面世50周年，銅鑼灣時代廣場由即日起至9月2日，舉辦「Times Square X Mr. Men Little Miss 50th Anniversary: Discover You」展覽，2樓中庭展出從倫敦Mr. Men Mini Museum精選的部分展品、歷年出版繪本故事書，以及由原作者Roger Hargreaves的兒子、現任作者Adam Hargreaves創作的手稿。專為50周年創作的全新角色Mr. Calm及Little Miss Brave亦同場亮相，明報電子平台組記者以1分半鐘短片帶大家睇展覽。