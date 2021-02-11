好去處｜Mr. Men Little Miss 50周年　時代廣場展珍貴手稿、全新角色打卡必影【短片】 (10:11)

英國著名兒童繪本Mr. Men Little Miss面世50周年，銅鑼灣時代廣場由即日起至9月2日，舉辦「Times Square X Mr. Men Little Miss 50th Anniversary: Discover You」展覽，2樓中庭展出從倫敦Mr. Men Mini Museum精選的部分展品、歷年出版繪本故事書，以及由原作者Roger Hargreaves的兒子、現任作者Adam Hargreaves創作的手稿。專為50周年創作的全新角色Mr. Calm及Little Miss Brave亦同場亮相，明報電子平台組記者以1分半鐘短片帶大家睇展覽。
Mr. Men Little Miss50周年展@時代廣場
日期：即日至9月2日
時間：早上10時至晚上10時
活動內容：2樓「雜誌店」展出歷年出版故事書、珍貴手稿、期間限定店等；5樓另設「Global Artist Collaboration」展覽、指定日子設角色見面會、故事演講、劇場表演、紙電筒工作坊等
地點：銅鑼灣時代廣場2樓中庭及5樓Pop Lab
Mr. Men Little Miss劇場及時間表
角色見面會：8月14日、21日、28及29日
故事演講：8月16日、23日及30日
表演節目：8月18日及25日
紙電筒工作坊：8月11日、13日、20日及27日、9月1日
查詢電話：2118 8900
圖、文、短片：何采思
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