法律Q&A｜黃耀明涉選舉舞弊獲撤控簽保守行為　為何撤控仍簽保守行為？ (19:30)

歌手黃耀明於2018年，為立法會港島區補選候選人區諾軒造勢大會站台唱歌，並在表演後下台前說「3月11號選區諾軒呀吓」，黃耀明及區諾軒被廉政公署起訴「在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為」罪，今（5日）在東區裁判法院獲控方不提證供起訴，控罪撤回，二人自簽2000元守行為18個月。明報電子平台組根據港大法律及資訊科技研究中心青年社區法網、律政司及律師會資料，為讀者解答有關簽保守行為的疑團。
問：什麼是簽保守行為（bind over）？
答：被要求簽保守行為的人，須透過擔保方式，以某個金額，以自簽或由其他保證人作擔保，承諾保持行為良好及遵守法紀，擔保期不超過3年。
問：在什麼情形下，律政司會同意讓被告簽保守行為？
答：一般來說，律政司會考慮以下條件：
．被告在涉案前在香港沒有刑事紀錄
．涉案罪行輕微，如店舖盜竊、刑事毁壞、普通襲擊、公眾地方非法打鬥、管有危險藥物（但僅限小量）
．被告的特殊個人情況（例如年輕、年老、專業人士、有個人健康理由）
．被告將承受的後果會否與罪行嚴重程度不相稱
．涉案事主（例如涉及普通襲擊案）同意簽保守行為的安排，給被告一次機會（但事主意願只屬參考性質，而非決定性，因為檢控權在律政司）
一般來說，上述安排需要控辯雙方同意並獲得裁判官批准才可實行。
問：簽保守行為是一種刑罰嗎？是否「放生」被告的做法？
答：簽保守行為不是刑罰，不可稱為「放生」被告，反而是一種預防犯案的措施。對刑事案的被告來說，這個安排的可取之處是，被告技術上沒有被正式定罪，因此沒有留案底；法庭亦可透過此安排，防止被告再干犯類似的罪行，從而維護公義。
問：控方不提證供起訴是什麼意思？是否等同撤銷控罪？為何已獲撤控仍要簽保行為？
答：「不提證供起訴」來自法律用語「offer no evidence」，簡稱「ONE」，控方不提證供起訴顧名思義，即不會向被告舉證，換言之被告不會被入罪，實際效果與撤銷控罪一樣。
在一些刑事案中，律政司在案件提訊階段，或會因證據不足而突然撤銷被告的控罪（相關報道：兩男女獲撤暴動罪 辯方有新證據），但毋須被告簽保守行為。然而這與黃耀明案簽保守行為、控方所指稱的「撤控」不同，因在黃耀明案中，律政司考慮是否讓黃耀明及區諾軒簽保守行為，並非證據強弱或是否足夠，而是被告有沒有案底、罪行是否輕微等因素。
資料來源：港大法律及資訊科技研究中心青年社區法網、律政司網頁及律師會
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