法律Q&A｜黃耀明涉選舉舞弊獲撤控簽保守行為　為何撤控仍簽保守行為？ (19:30)

問：什麼是簽保守行為（bind over）？

答：被要求簽保守行為的人，須透過擔保方式，以某個金額，以自簽或由其他保證人作擔保，承諾保持行為良好及遵守法紀，擔保期不超過3年。

問：在什麼情形下，律政司會同意讓被告簽保守行為？

答：一般來說，律政司會考慮以下條件：

．被告在涉案前在香港沒有刑事紀錄

．涉案罪行輕微，如店舖盜竊、刑事毁壞、普通襲擊、公眾地方非法打鬥、管有危險藥物（但僅限小量）

．被告的特殊個人情況（例如年輕、年老、專業人士、有個人健康理由）

．被告將承受的後果會否與罪行嚴重程度不相稱

．涉案事主（例如涉及普通襲擊案）同意簽保守行為的安排，給被告一次機會（但事主意願只屬參考性質，而非決定性，因為檢控權在律政司）

一般來說，上述安排需要控辯雙方同意並獲得裁判官批准才可實行。

問：簽保守行為是一種刑罰嗎？是否「放生」被告的做法？

答：簽保守行為不是刑罰，不可稱為「放生」被告，反而是一種預防犯案的措施。對刑事案的被告來說，這個安排的可取之處是，被告技術上沒有被正式定罪，因此沒有留案底；法庭亦可透過此安排，防止被告再干犯類似的罪行，從而維護公義。

問：控方不提證供起訴是什麼意思？是否等同撤銷控罪？為何已獲撤控仍要簽保行為？

答：「不提證供起訴」來自法律用語「offer no evidence」，簡稱「ONE」，控方不提證供起訴顧名思義，即不會向被告舉證，換言之被告不會被入罪，實際效果與撤銷控罪一樣。

在一些刑事案中，律政司在案件提訊階段，或會因證據不足而突然撤銷被告的控罪（相關報道：兩男女獲撤暴動罪 辯方有新證據），但毋須被告簽保守行為。然而這與黃耀明案簽保守行為、控方所指稱的「撤控」不同，因在黃耀明案中，律政司考慮是否讓黃耀明及區諾軒簽保守行為，並非證據強弱或是否足夠，而是被告有沒有案底、罪行是否輕微等因素。

資料來源：港大法律及資訊科技研究中心青年社區法網、律政司網頁及律師會

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