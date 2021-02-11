花劍男團IG直播｜單身張家朗「理想型」友善孝順　被取笑眼睛「提子咁大」 (13:15)

●張家朗單身 「理想型」條件由吳諾弘代答

提到張家朗的感情狀況，張小倫先踢爆「張家朗有無女朋友？單身一個」張小倫促回答，張家朗說：「咪話無囉，你（張小倫）都講咗我無。」

有網民之後問張家朗的「理想型」，張家朗開初說「無啊，無啲咁嘅嘢」，吳諾弘則代答說「首先一定要咁上下身高，跟住是友善、乖、孝順」，張家朗便稱：「都係嗰啲囉。」張小倫則補充道：「最緊要唔好煩佢，忍得到佢成日飛，唔喺香港。」

●張小倫：張家朗眼「提子咁大」

被問到張家朗眼睛有幾大，張家朗回答說「好細」，張小倫戲言「好似粒提子咁大」，張家朗聞言說：「過分。」

●稱張家朗內斂驚蟲

吳諾弘在直播中踢爆張家朗性格害羞，「內斂啲」，又透露張家朗驚蟲。

●吳諾弘高175厘米 「唔高唔矮可接受」

吳諾弘自言「啲人最多問我幾高」，他稱自己身高175厘米，「大家唔好再話我得160厘米或170厘米……唔算高但不是矮，175厘米可以接受。」

●「童星」吳諾弘拍哭戲靠「諗啲玩具走晒」

張小倫在直播中，叫曾是童星的吳諾弘用最短時間哭，吳諾弘回應稱「唔得，我現在是成熟男子漢」。問他兒時拍戲如何哭？吳諾弘說：「諗啲玩具走晒就哭得出。」

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