花劍男團IG直播｜單身張家朗「理想型」友善孝順　被取笑眼睛「提子咁大」 (13:15)

港隊「金牌劍神」張家朗人氣飈升，昨晚（4日）在Instagram直播中透露自己是單身，「理想型」條件是友善、乖及孝順。直播由有份出戰今屆東京奧運男子花劍團體賽的吳諾弘發起，隊友張小倫、張家朗其後加入，劍擊「花美男」崔浩然亦在後段加入。4子於直播中解答網民提問，其間互相踢爆或取笑對方，笑料十足。
●張家朗單身 「理想型」條件由吳諾弘代答
提到張家朗的感情狀況，張小倫先踢爆「張家朗有無女朋友？單身一個」張小倫促回答，張家朗說：「咪話無囉，你（張小倫）都講咗我無。」
有網民之後問張家朗的「理想型」，張家朗開初說「無啊，無啲咁嘅嘢」，吳諾弘則代答說「首先一定要咁上下身高，跟住是友善、乖、孝順」，張家朗便稱：「都係嗰啲囉。」張小倫則補充道：「最緊要唔好煩佢，忍得到佢成日飛，唔喺香港。」
●張小倫：張家朗眼「提子咁大」
被問到張家朗眼睛有幾大，張家朗回答說「好細」，張小倫戲言「好似粒提子咁大」，張家朗聞言說：「過分。」
●稱張家朗內斂驚蟲
吳諾弘在直播中踢爆張家朗性格害羞，「內斂啲」，又透露張家朗驚蟲。
●吳諾弘高175厘米 「唔高唔矮可接受」
吳諾弘自言「啲人最多問我幾高」，他稱自己身高175厘米，「大家唔好再話我得160厘米或170厘米……唔算高但不是矮，175厘米可以接受。」
●「童星」吳諾弘拍哭戲靠「諗啲玩具走晒」
張小倫在直播中，叫曾是童星的吳諾弘用最短時間哭，吳諾弘回應稱「唔得，我現在是成熟男子漢」。問他兒時拍戲如何哭？吳諾弘說：「諗啲玩具走晒就哭得出。」
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