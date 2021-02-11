工展會購物節@亞博｜周五開鑼　已接種新冠疫苗免費入場　消費券可用　交通購物優惠率先睇 (18:32)

工展會購物節2021將於8月6日至8日在亞洲國際博覽館（亞博）舉行，全場分5個展區：休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區及寵物保健區，推出不同優惠，吸引市民使用消費券購物。明報電子平台組整理工展會購物節入場、交通及購物優惠。