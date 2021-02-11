工展會購物節@亞博｜周五開鑼　已接種新冠疫苗免費入場　消費券可用　交通購物優惠率先睇 (18:32)

工展會購物節2021將於8月6日至8日在亞洲國際博覽館（亞博）舉行，全場分5個展區：休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區及寵物保健區，推出不同優惠，吸引市民使用消費券購物。明報電子平台組整理工展會購物節入場、交通及購物優惠。
入場優惠
．已接種至少一劑新型冠狀病毒疫苗者，免費入場及獲贈禮品。［詳情］
．參觀者免費獲贈「工展會購物節-幸運賞」抽獎券（附印在購物節消費指南內）。［詳情］
交通安排
．機場快線$40即日來回博覽館站──憑即日活動證明，在機場快線站之特設櫃台，使用八達通可以後$40換購即日來回博覽館站車票一張。［詳情］
．7條免費接駁巴士路線──東涌、天水圍、元朗及屯門設有7條免費接駁巴士路線來往會場，每30分鐘一班。［詳情］
．龍運巴士部分路線於指定時間加停亞博［詳情］。城巴部分路線於指定時間加停亞博，以及新增X1線於指定時間提供服務［詳情］。
購物優惠
．參展商設有電子支付工具，方便使用電子消費券。
．多個參展商設有不同折扣優惠，包括限量發售低至一折的產品。［詳情］
2021工展會購物節
日期：2021年8月6-8日
時間：8月6-7日上午10時半至晚上7時半
8月8日上午10時半至下午6時半
門票：$10（已接種疫苗人士免費入場）
電子消費券 實用資訊：
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