電子消費券｜遺失已登記消費券八達通怎辦？　一文睇如何補領新卡領未發放消費券 (21:00)

政府日前開始向合資格市民發放第一期2000元電子消費券，不少人登記以八達通領取消費券。假如遺失已登記消費券計劃的八達通，應如何處理？明報電子平台整理報失及補領不同種類八達通，領取未發放消費券的流程。
．個人八達通
可直接向八達通卡有限公司報失，要求補發新卡。八達通卡有限公司會安排更改消費券計劃登記紀錄，讓登記人以新卡領取未發放的消費券，並將失卡的累積「合資格消費額」紀錄轉移至新卡，以便日後領取第三期1000元消費券。
．不記名八達通
如遺失的不記名八達通附有自動增值服務，可先向八達通卡有限公司報失；無論是否附有自動增值服務，都需透過政府消費券網站更改消費券計劃登記紀錄，以另一張八達通領取未發放的消費券，並將失卡的累積「合資格消費額」紀錄轉移至該八達通，以便日後領取第三期1000元消費券。
．銀行聯營八達通
可向發卡機構／銀行報失，然後透過政府消費券網站更改消費券計劃的登記紀錄，以另一張八達通領取未發放的消費券，並將失卡的累積「合資格消費額」紀錄轉移至該八達通，以便日後領取第三期1000元消費券。
報失八達通詳情可瀏覽八達通卡有限公司網頁，或致電八達通顧客服務熱線2266 2222查詢。
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