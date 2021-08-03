Delta變種病毒株內地引爆新一波疫情　南京疫情擴散全國十多省市 (20:00)

南京

祿口國際機場7月20日有9名地面服務人員、清潔人員檢測呈陽性，疫情隨即在南京市擴大，更透過祿口國際機場蔓延到全國十多個省市。南京官方確認這次疫情由Delta變種病毒株引起。

江蘇省衛生健康委副主任周明浩今日（3日）表示，截至凌晨零時，江蘇省累計報告祿口機場及關連確診病例為327宗，其中南京市確診220宗，最早發病時間為7月13日。其中逾四成病例是祿口機場員工。

揚州

江蘇省揚州市今日通報新增40宗本土確診，累計本土確診病例達94宗。揚州這波疫情由「棋牌室群組」引發，有多間棋牌室出現爆發。江蘇省逾4.5萬間棋牌室、麻將館已全部暫停營業。

北京

北京市政府新聞發言人徐和建今表示，北京市疫情防控壓力大，全市要「不惜代價嚴防死守」。鐵路部門將限制由南京、鄭州、揚州、淮安、荊州等23個地區車站出發的旅客進京；暫停發售由這些地區往北京的車票；並全面提升首都國際機場、大興國際機場的防控措施。

張家界

湖南省張家界市今通報新增3宗本土確診，7月29日以來累計13宗本土病例。張家界即日起封城，所有居民及遊客等不得離開該市。張家界7月22日的大型演出「魅力湘西」曾有感染者觀看演出，同場逾2000名觀眾一度被列為高風險群組。

武漢

湖北省今通報新增3宗本土確診，均在武漢市，是該市時隔一年多以來再現本土確診病例。武漢市政府宣布進行全市全員核酸檢測。疑是該市這次疫情源頭病例的外來工人，上月底曾在荊州高鐵站與一個來自江蘇淮安的旅行團同場候車。