臭衫點辟汗味？家務助理導師教路：梳打粉、乾茶包助吸衣物汗味　白醋浸衫除汗漬 (08:35)

⬤ 防臭衫愈「噏」愈臭：茶包梳打粉助吸味

運動後未能即時回家洗衫，臭衫放在膠袋中如何避免「噏」味？張鳳娟教路，可在膠袋內放入乾茶包或梳打粉吸味，避免汗衫愈「噏」愈臭。

⬤ 去衣物汗味及體味：

方法1：洗衣機最後過水前加白醋

洗衣要去除衣物汗味，張鳳娟建議在洗衣機最後一次過清水時加入白醋，可有效去除衣物（衫褲、毛巾、襪子等）的汗味及體味。清洗小量衣物可用1/3杯白醋（約90毫升），大量衣物則用1/2杯白醋（約135毫升）。

方法2：放洗衣機前先浸醋20分鐘

如洗衣機不能中途打開，可預備一盆清水，先將衣物浸醋20分鐘，小量衣物加1/3杯白醋混合清水，大量衣物則加1/2杯醋，之後放洗衣機洗滌。

提提你：白醋勿混洗衣清潔劑

張鳳娟提醒，白醋不能混合洗衣清潔劑，以免影響除臭效果。如衣物汗味很重，在未能徹底解決汗味前，切勿使用柔順劑，以免汗味更難去除。

⬤ 去汗漬：衣物先浸白醋再用機洗

除了出現異味，汗漬亦是衣物難搞問題之一。張鳳娟稱，將白醋加入清水，小量衣物加1/2杯白醋，大量衣物及嚴重汗味則加1/2支醋（約300毫升），將衣物浸泡20分鐘後，按正常程序用洗衣機洗滌，便可去除汗漬。

文：張可兒

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