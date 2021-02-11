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電子消費券｜八達通消費券商戶優惠一覽　百佳HKTVmall都用得【附優惠券下載教學】 (10:12)

政府5000元電子消費券今（8月1日）起發放首期2000元，於7月17日前成功完成電子登記的市民可領券。選用八達通登記電子消費券的市民，可於八達通App領取商戶優惠券，市民需將已登記電子消費券的八達通卡加入八達通App，並下載商戶優惠券，方可使用相關優惠。

於八達通App下載商戶優惠券步驟：

1. 打開八達通App首頁，點選「消費券」。

2. 於合資格八達通的號碼旁，將顯示消費券圖示。

3. 按入消費券圖示，再按右上角「獎賞」。

4. 於「商戶優惠券」內，將有連串商戶優惠獎賞，預先於App儲存所需優惠券，日後使用時點選主頁右上角的圖示，即開即用。

部分商戶優惠券：

【餐飲】（節錄）

．大快活：惠顧即減3元

．太興：堂食惠顧早餐減3元

．大家樂：早市惠顧滿29元，送細碗粉麵一碗；早/午市惠顧全日早餐，可作10元現金使用

．美心MX：惠顧滿50元減5元；惠顧滿60元減8元

．美心西餅：消費滿30元（以原價計算）減5元；購買個裝麵包/家庭麵包/包裝產品滿15元減2元

．茶狼購買任何兩杯茶飲減10元

．東海堂：購買任何產品滿50元（以零售價計算）減5元

【超市】（節錄）

．百佳超級市場：消費滿200元減10元

．APITA UNY：以八達通卡買1000元APITA UNY現金禮券，額外送200元現金禮券

．U購select：消費滿250元減50元；消費滿350元減70元

【購物】（節錄）

．HKTVmall：網上全場貨品額外九折

．卓悅化粧品：消費滿50元減5元；消費滿150元減20元

．bossini：購買任何產品可作20元使用；消費滿300元減100元

．實惠：購買家俬滿1000元減100元；購買家品/食品/小型電器滿100元減10元

詳情請參閱八達通網站

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