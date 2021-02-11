電子消費券｜八達通消費券商戶優惠一覽　百佳HKTVmall都用得【附優惠券下載教學】 (10:12)

政府5000元電子消費券今（8月1日）起發放首期2000元，於7月17日前成功完成電子登記的市民可領券。選用八達通登記電子消費券的市民，可於八達通App領取商戶優惠券，市民需將已登記電子消費券的八達通卡加入八達通App，並下載商戶優惠券，方可使用相關優惠。