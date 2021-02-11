電子消費券｜消費券首期今發放　八達通如何領券？想盡早拎第三期留意一日期【短片】 (00:01)

Q：如何以八達通領取消費券？

A：有以下4個途徑：

．於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站拍卡

．在7-Eleven、OK便利店和惠康（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店，毋須消費，只需向職員表示領消費券便可拍卡領取

．八達通服務站

．在手機透過八達通App拍卡領取（手機八達通卡，包括iPhone或Apple Watch內的八達通卡、Huawei Pay八達通卡或Smart Octopus in Samsung Pay，或八達通流動電話卡，則毋須拍卡，一按即可領取）

Q：以八達通領取消費券，最快何時可領取第二、第三期？

A：以八達通卡登記，消費券會分三期發放，第一及第二期金額各為2000元，第三期為1000元。第二期2000元最早於10月1日發放，若要領取第三期1000元消費券，需累積滿4000元「合資格消費」，如在2021年11月30日或之前累積滿4000元「合資格消費」，可在12月16日領取第三期1000元消費券。

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Q：領券前要提高八達通卡的儲值限額嗎？

A：領取第一期消費券時，八達通卡的儲值限額會自動提升至3000港元，市民毋須於領券前特意提升儲值限額。

Q：如果八達通卡的儲值額已達儲值限額，應如何領券？

A：市民可先使用八達通卡的儲值額，當儲值額低於上限時再拍卡領取消費券。消費券的領取期為3個月，市民可因應八達通卡的儲值額分開多次領取，直至領完消費券總額為止。

Q：如何查詢已累積的「合資格消費」、已領消費券金額、尚餘未領金額等資訊？

A：市民可在八達通App、八達通網站（voucher.octopus.com.hk）或致電八達通客戶服務熱線（2969 5500）查詢相關紀錄。

消費券詳情及領取

八達通領券常見問題

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