電子消費券｜消費券首期2000元到手　夾單買手機家電攻略 (11:20)

政府5000元電子消費券今（8月1日）起發放首期2000元，於7月17日前成功完成電子登記的市民，今日起可透過4個指定電子支付工具領取2000元消費券。不少市民均打算用消費券來購買家電或手機等較貴價物品，惟消費券分期發放，如何可作大額消費？坊間有商戶就消費券提供夾單或分期消費，明報電子平台組整理部分商戶的夾單或分期消費詳情：
豐澤電器
．可合併數人消費券買一件電器，職員會安排分開收款
．使用消費券後，餘額可用其他付款工具支付；網店於同一交易訂單則未能接受以多種支付方式付款
．分期付款：於分店購物，使用電子消費券後，餘額可用指定銀行信用卡或FlexiPay分期付款。
．可用第一期消費券先付訂金，收妥第二期消費券後付餘額，貨品將於收齊款項後安排送貨
（資料來源：豐澤電器官網）
百老滙
．分店接受於單一交易使用多張電子消費券；網站則未能接受單一交易訂單以多種支付方式結賬
．以消費券付款後，餘額可使用指定銀行信用卡分期付款；亦可先用第一期消費券作訂金，再用下一期消費券支付餘額，貨品會於全數支付後安排提貨或送貨
（資料來源：百老滙官網）
衛訊
．可接受不同人合併消費券購物，如一部平板電腦可由多個家庭成員合併各自的消費券付款，亦接受不同支付工具的消費券合併使用，尾數則可用信用卡或其他方式付款
（資料來源：衛訊官網）
實惠
．可合併消費券使用（只適用折實後金額滿1000元或以上之交易），可混合不同消費券電子支付方式，每單最多可用5個消費券帳戶，餘額可自由選擇付款方式如現金
．只適用於門市，不適用於網店
（資料來源：實惠官網）
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