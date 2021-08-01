電子消費券｜消費券首期2000元到手　夾單買手機家電攻略 (11:20)

豐澤電器

．可合併數人消費券買一件電器，職員會安排分開收款

．使用消費券後，餘額可用其他付款工具支付；網店於同一交易訂單則未能接受以多種支付方式付款

．分期付款：於分店購物，使用電子消費券後，餘額可用指定銀行信用卡或FlexiPay分期付款。

．可用第一期消費券先付訂金，收妥第二期消費券後付餘額，貨品將於收齊款項後安排送貨

（資料來源：豐澤電器官網）

百老滙

．分店接受於單一交易使用多張電子消費券；網站則未能接受單一交易訂單以多種支付方式結賬

．以消費券付款後，餘額可使用指定銀行信用卡分期付款；亦可先用第一期消費券作訂金，再用下一期消費券支付餘額，貨品會於全數支付後安排提貨或送貨

（資料來源：百老滙官網）

衛訊

．可接受不同人合併消費券購物，如一部平板電腦可由多個家庭成員合併各自的消費券付款，亦接受不同支付工具的消費券合併使用，尾數則可用信用卡或其他方式付款

（資料來源：衛訊官網）

實惠

．可合併消費券使用（只適用折實後金額滿1000元或以上之交易），可混合不同消費券電子支付方式，每單最多可用5個消費券帳戶，餘額可自由選擇付款方式如現金

．只適用於門市，不適用於網店

（資料來源： 實惠官網 ）

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