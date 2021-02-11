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東京奧運‧港隊成績一覽｜暫獲1金2銀　羽毛球混雙「鄧謝配」第4　陳晞文風帆第8【多圖】 (19:32)

為期16日的東京奧運已完成近半，截至7月31日，港隊暫時奪得1金2銀，是歷屆奧運最佳成績。張家朗花劍項目為港隊摘下本屆奧運首面金牌；何詩蓓則締造港隊游泳歷史，個人奪得兩面銀牌。羽毛球「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪在混雙項目奪得第4名。明報電子平台組整理港隊已完成賽事的成績一覽。

●劍擊

．男子花劍個人賽–張家朗（金牌）、蔡俊彥（16強出局）、張小倫（64強出局）

．女子重劍個人賽–江旻憓（8強出局）、佘繕妡（64強出局）、連翊希（64強出局）

．女子重劍團體賽–江旻憓／連翊希／佘繕妡／朱嘉望（第7名）

8月1日早上9時45分港隊（張家朗/吳諾弘/張小倫/蔡俊彥）出戰男子花劍團體賽

●游泳

．何詩蓓–女子200米自由泳（銀牌）、女子100米自由泳（銀牌）、女子50米自由泳（晉級準決賽，因傷退賽）【何詩蓓為選擇披港隊戰衣感光榮

．歐鎧淳–女子100米背泳（第26名）

．何甄陶–男子100米自由泳（第34名）、男子50米自由泳（第32名）

．黃筠陶／楊珍美／何詩蓓／鄭莉梅–女子4x100米混合泳接力（第13名）

．歐鎧淳／何南慧／鄭莉梅／譚凱琳–女子4x100米自由泳接力（第15名）

●羽毛球

．混雙–鄧俊文／謝影雪（第4名）【鄧謝配飲恨失牌  談及教練泣不成聲  稱留憾永難回報恩師

．男單–伍家朗（小組賽出局）

．女單–張雁宜（小組賽出局）

●乒乓球

．混雙–黃鎮廷／杜凱琹（8強出局）【港乒混雙落敗 杜凱琹灑淚 盼團體賽補遺憾

．男單–黃鎮廷（32強出局）、林兆恒（32強出局）

．女單–蘇慧音（64強出局）、杜凱琹（8強出局）

8月1日港隊將出戰男、女子乒乓球16強團體賽

●體操

．男子跳馬初賽–石偉雄（資格賽止步）【石偉雄負傷無緣跳入決賽

●滑浪風帆

．男子帆板RS:X級–鄭俊樑（總成績排第13）

．女子帆板RS:X級–陳晞文（總成績排第8）【陳晞文退役返校園無負15年運動員生涯

●賽艇

．女子單人雙槳–洪詠甄（第23名）

●帆船

．女子單人艇雷射雷迪爾級–洛雅怡（總成績排第39）

●單車

．男子個人公路賽–蔡曉鋒（未能完成賽事）

註：場地單車賽於下周舉行，李慧詩於8月4日及6日將出戰凱林賽及爭先賽

●三項鐵人

．男子個人賽–奧斯卡（總成績第33名）

東京奧運專輯：link.mingpao.com/70335.htm

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