東京奧運‧港隊成績一覽｜暫獲1金2銀　羽毛球混雙「鄧謝配」第4　陳晞文風帆第8【多圖】 (19:32)

為期16日的東京奧運已完成近半，截至7月31日，港隊暫時奪得1金2銀，是歷屆奧運最佳成績。張家朗在花劍項目為港隊摘下本屆奧運首面金牌；何詩蓓則締造港隊游泳歷史，個人奪得兩面銀牌。羽毛球「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪在混雙項目奪得第4名。明報電子平台組整理港隊已完成賽事的成績一覽。