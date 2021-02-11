蔬菜統營處教揀菜及存放貼士：豆角宜選平滑結實　番薯苗包廚房紙入袋勿封實 (09:30)

‧青／白豆角

豆角有着柔軟肉質的豆莢，内藏長橢圓形種子，色澤有白、青、紅及花皮。豆角含有蛋白質、脂肪及維他命B，豆莢更含有豐富的纖維素、磷、鈣及鐵等礦物質，有助造血補血、骨骼發育。

選購──挑選豆角時，注意豆莢表面平滑，無蟲口，結實有彈性。

存放──保持乾爽，用保鮮紙包起放雪櫃可存放更久。

食用／烹調貼士──清洗時順便將頭尾豆筋摘除以保持口感，不論白灼或佐醬拌肉快炒，均要確保熟透方可食用。

‧番薯苗

番薯苗是番薯的葉，粗生易種，農民以往常將番薯苗作為豬飼料，或只取嫩葉炒熟吃。番薯苗含豐富葉綠素、維他命A、C、E、鉀、鐵等營養成分，當中的抗氧化物，亦比一般蔬菜多。

選購──宜選葉片完整、葉面寬大的番薯苗，要注意顏色是否翠綠、沒有脫水、發黃或腐爛。

存放──用報紙或廚房紙巾包裹起來，外面再套上一層塑膠袋，並讓袋口敞開，葉片就能夠透氣又不會乾萎，放入雪櫃大約可保存5至7天。

食用／烹調貼士──可用湯浸煮，或以蒜頭、椒絲清炒亦可。

蔬菜統營處 其他貼士：

通菜宜即買即食 莧菜包保鮮紙放雪櫃可放3天 蔬菜統營處教揀靚菜

葫蘆瓜清熱解暑 南瓜益脾暖胃 蔬菜統營處教揀靚瓜

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 蔬菜統營處教刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套 蔬菜統營處教瓜果怎處理

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋 蔬菜統營處教揀蔬菜怎存放

番薯苗 營養資訊：

番薯苗低脂低卡路里 營養師：番薯苗助降血壓去水腫 宜少油快炒

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