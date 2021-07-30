法律Q&A｜唐英傑案5問5答　「光時」口號成禁語？ (19:11)

問：「光復香港 時代革命」口號一定有港獨含意？

答：法庭裁定，上述口號可以理解為有港獨含意。

問：「光復香港 時代革命」口號能否再在遊行或示威場合使用？

答：視乎表達方式、表達者的意圖、表達期間的相關情形、口號帶出的效果。大眾只能按不同情況，評估被指觸犯法例的風險。

不過有法律界人士指出，在此案例後，市民參與非法遊行或示威活動時，叫喊或出示「光時」口號，被控觸犯國安法的可能性很高。

問：煽動他人分裂國家罪需否證明真的有煽動的活動？

答：不需要。正如「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，亦不需要證明實際的勾結活動。

問：法庭為何沒有就案中專家證人的證供作出裁斷？為何沒有裁定哪一方證供較可信？

答：首先，專家證人的口供不一定對法庭有幫助。（相關報道：法律Q&A｜專家證人5問5答 擅長「網上術語」或「認人」也可成為專家證人？）

其次，本案的重點議題是「光時」口號整體而言所造成的自然及合理效果（natural and reasonable），是否「能夠」（capable of）煽動他人干犯分裂國家罪，法官要裁斷的爭議點其實很狹窄，即使大眾閱報或旁聽看到雙方專家在庭上與大律師爭辯有多精彩，現實中的法庭毋須就專家的所有證供，作出是否信納的裁斷。

本案中，法官認為，辯方專家亦接納控方專家意見，認為口號可帶有港獨意思。此外，3名專家並無爭議，在2020年7月1日該口號至少具有控方專家所指出「將香港從中國分裂出去」的意思。

問：控方呈上內地法律書籍協助法庭量刑的做法，是否有爭議？

答：控方呈交內地刑法書籍供法庭參考，但法官已表明有關資料無約束力，法庭會以本港法律下的一貫原則解讀國安法條文。不過，一般來說，控方有責任盡力協助法庭作出量刑，主要提供相關案例及被告刑事紀錄，由於本案涉及以內地法律為基礎的《港區國安法》，有法律界人士認為，在負責任地協助法庭的層面上看，控方的做法無可厚非，「畀多好過畀少」。

亦有法律界人士認為控方多此一舉，稱曾有法官不滿控方處理案件的程序，批評控方「有權亦毋須用到盡」，該法律界人士直言今次控方「明顯做多咗」，亦未能協助法庭量刑，甚或令公眾對香港法治有不良觀感，以為法庭可以用內地法例，為香港的案件量刑。

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