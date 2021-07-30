12港人案黃臨福判入教導所　教導所勞教中心刑期「睇表現」決定 (12:11)

12港人案其中一名涉案者、17歲學生黃臨福（案發時16歲），早前承認有意圖而企圖縱火、管有物品意圖摧毁或損壞財產，以及妨礙司法公正共3罪，日前被判入教導所。明報電子平台組整理在涉及青少年罪犯案件當中，除入獄以外部分較常見刑罰的刑期，供讀者了解。其中教導所及勞教中心刑期均非由法庭判決，而是由懲教署長視乎被羈留者的紀律決定。
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根據《少年犯條例》（第226章）第11(2)條，任何少年人（16歲以下）如可用任何其他方法予以適當處理，則不得被判處監禁。
教導所：
．處理14至20歲青少年罪犯，他們須接受半日教育及半日職業訓練和身心發展計劃
．教導期為6個月至3年，由懲教署長視乎羈留者的紀律表現決定，獲釋時須覓得工作、教育或職業訓練，並接受3年法定監管
勞教中心：
．處理14至24歲男性罪犯，強調嚴守紀律、艱苦訓練、辛勤工作及密集日程
．14至20歲者羈留期為1個月至6個月，21至24歲者羈留期3個月至1年，由懲教署長視乎其行為及身體狀況決定；獲釋後須接受一年輔導監管
更生中心：
．處理14至20歲青少年犯，提供包括短期住宿訓練的更生計劃
．分為兩階段，合共為期3個月至9個月，其間懲教署長須考慮犯人操行、需要及進展；獲釋後須接受一年法定監管
感化院：
．處理10至15歲男罪犯，着重透過社會工作及訓練令少年犯改過自新
．羈留期為1年至3年，視乎犯人表現好壞而定，不得超逾該犯人年滿18歲之時