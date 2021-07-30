12港人案黃臨福判入教導所　教導所勞教中心刑期「睇表現」決定 (12:11)

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根據《少年犯條例》（第226章）第11(2)條，任何少年人（16歲以下）如可用任何其他方法予以適當處理，則不得被判處監禁。

教導所：

．處理14至20歲青少年罪犯，他們須接受半日教育及半日職業訓練和身心發展計劃

．教導期為6個月至3年，由懲教署長視乎羈留者的紀律表現決定，獲釋時須覓得工作、教育或職業訓練，並接受3年法定監管

勞教中心：

．處理14至24歲男性罪犯，強調嚴守紀律、艱苦訓練、辛勤工作及密集日程

．14至20歲者羈留期為1個月至6個月，21至24歲者羈留期3個月至1年，由懲教署長視乎其行為及身體狀況決定；獲釋後須接受一年輔導監管

更生中心：

．處理14至20歲青少年犯，提供包括短期住宿訓練的更生計劃

．分為兩階段，合共為期3個月至9個月，其間懲教署長須考慮犯人操行、需要及進展；獲釋後須接受一年法定監管

感化院：

．處理10至15歲男罪犯，着重透過社會工作及訓練令少年犯改過自新

．羈留期為1年至3年，視乎犯人表現好壞而定，不得超逾該犯人年滿18歲之時