好去處｜2分鐘短片帶你遊科學館彼思動畫展　《反斗奇兵》打卡位與巴斯光年合照【短片】 (20:44)

彼思動畫《反斗奇兵》、《怪獸大學》等廣受歡迎，這些動畫如何製作？可以去香港科學館一探究竟。「彼思動畫的科學秘密」展覽明日（30日）至12月1日於科學館舉辦，展出逾50組互動展品、實物模型及錄像節目。明報電子平台組記者以2分鐘短片，率先帶大家遊覽展館，探索彼思動畫製作流程。【展覽須收費及預約入場】
展覽有建構模型區、建立骨架結構區、角色動作製作區、模擬區等8個區域，讓市民體驗製作流程中的不同崗位，例如在角色動作製作區製作電影下一格影格、在燈光區為電影《海底奇兵》、《沖天救兵》的場景模型設定燈光等。不同展區更有經典彼思電影角色塑像，包括《反斗奇兵》的巴斯光年、《怪獸大學》的毛毛和大眼仔、《超人特工隊》超能家族等，讓大家打卡影靚相。
彼思動畫的科學秘密展覽@香港科學館
日期：7月30日至12月1日（現已接受預約登記）【預約詳情】
開放時間：逢周四休館（公眾假期除外）
周一至五 上午10時至晚上7時
周末及公眾假期 上午10時至晚上9時
地點：尖沙嘴東部科學館道2號香港科學館
入場費：標準票30元、周三標準票10元、博物館通行證持有人免費入場
圖、文、短片：何采思
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