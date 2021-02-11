東京奧運｜「蝶后」張雨霏一日摘兩金　領軍中國泳隊3小花　4x200自由泳接力破世界紀錄奪冠【多圖】 (19:43)

笑容甜美的張雨霏生於江蘇徐州，父母都是游泳教練，自小與游泳結緣，3歲已跟着媽媽下水學游泳，5歲接受泳隊正規訓練。2010年參加省運動會獲獎，隨後進入國家隊。2016年首次參加里約奧運會，在200米蝶泳決賽未能取得獎牌。

中國女子4x200米自由泳接力隊員小檔案

‧23歲的張雨霏今次第二度參加奧運會，東京奧運暫時已獲得2金1銀。明晚（30日）將出戰50米自由泳分組賽，爭取晉級，有望再為泳隊添獎牌。

‧19歲的李冰潔來自河北保定，在東京奧運女子400米自由泳決賽，以4分01秒08破亞洲紀錄的成績，奪得銅牌。

‧17歲的湯慕涵來自廣東深圳，在東京奧運女子400米自由泳決賽游出4分04秒10的成績，獲得第5名。

‧19歲的楊浚瑄出生於山東淄博。她在今年中國游泳爭霸賽女子200米自由泳決賽中，曾游出1分54秒70，打破日本名將池江璃花子的亞洲紀錄。

（東京奧運網站/國家體育總局）

東京奧運 相關報道：

7月28日總結｜何詩蓓200米自由泳摘銀港累計1金1銀 日本13金登獎牌榜首

更多圖輯：

圖看男子體操「全能王」三甲：橋本大輝、肖若騰、拿哥連【多圖】

圖看港將奧運奪金摘銀：劍神張家朗、女飛魚何詩蓓【多圖＋短片】

「四朝元老」歐鎧淳的奧運個人賽最終回

江旻憓出鞘寫歷史 重劍女將不讓鬚眉

不一樣的開幕禮 記錄歷史一刻

圖看中國奪金健兒 精彩瞬間【多圖】（7月26日）

東京奧運專輯：link.mingpao.com/70335.htm