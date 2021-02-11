東京奧運｜「蝶后」張雨霏一日摘兩金　領軍中國泳隊3小花　4x200自由泳接力破世界紀錄奪冠【多圖】 (19:43)

「蝶后」張雨霏今日（29日）為中國泳隊連摘兩面金牌，繼她的主項200米蝶泳游出奧運紀錄封后，接着領軍楊浚瑄、湯慕涵、李冰潔出戰女子4x200米自由泳接力賽，擊敗美國和澳洲隊，以7分40秒33的成績奪冠並刷新世界紀錄。這面接力金牌亦是張雨霏在東京奧運的第三面獎牌。
笑容甜美的張雨霏生於江蘇徐州，父母都是游泳教練，自小與游泳結緣，3歲已跟着媽媽下水學游泳，5歲接受泳隊正規訓練。2010年參加省運動會獲獎，隨後進入國家隊。2016年首次參加里約奧運會，在200米蝶泳決賽未能取得獎牌。
中國女子4x200米自由泳接力隊員小檔案
‧23歲的張雨霏今次第二度參加奧運會，東京奧運暫時已獲得2金1銀。明晚（30日）將出戰50米自由泳分組賽，爭取晉級，有望再為泳隊添獎牌。
‧19歲的李冰潔來自河北保定，在東京奧運女子400米自由泳決賽，以4分01秒08破亞洲紀錄的成績，奪得銅牌。
‧17歲的湯慕涵來自廣東深圳，在東京奧運女子400米自由泳決賽游出4分04秒10的成績，獲得第5名。
‧19歲的楊浚瑄出生於山東淄博。她在今年中國游泳爭霸賽女子200米自由泳決賽中，曾游出1分54秒70，打破日本名將池江璃花子的亞洲紀錄。
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