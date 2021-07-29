龍眼Q&A｜龍眼乾易燥熱上火？新鮮龍眼與龍眼乾功效不同？中醫解迷思 (11:30)

問：新鮮龍眼與龍眼乾功效有別？

答：中醫⻆度來說，新鮮龍眼和龍眼乾兩者性質和功效一樣，惟新鮮龍眼不易儲存，因此龍眼乾多作入藥，屬於補虛及補血藥。龍眼乾的鈣質和鐵質亦較新鮮龍眼高。

問：龍眼乾會否燥熱上火 ？

答：新鮮龍眼經日曬和焙烘成為龍眼乾，性味甘溫，兩者皆屬溫性。龍眼乾有補脾養血、寧心安神作用，性質較為溫補，主治氣血不足引起的失眠、心悸、健忘等徵狀。

問：龍眼每日食用上限是多少？

答：無論新鮮龍眼或龍眼乾同樣屬高糖分，成人食用上限為每日約10粒。長者、兒童或消化功能差的人，食用分量應減半。

問：什麼人不宜吃龍眼？

答：無論新鮮龍眼或龍眼乾，由於性質溫補、糖分高，濕熱、陰虛火旺及熱性體質、痰多的人不宜食用。消化力弱的人、胃病、糖尿病、腎衰竭和尿毒症患者不宜多吃。感冒、喉嚨痛及發燒時不宜食用。體質較熱的孕婦亦不宜食用。

問：女士月經期間適宜飲桂圓紅棗茶嗎？

答：氣血虛弱及體質虛寒者適合飲用桂圓紅棗黑糖薑茶，尤其行經期間出現頭暈、胃口差、怕冷徵狀，因桂圓、紅棗和黑糖均有補血健脾作用、薑有助祛風和胃溫中。如果飲用後有口乾或喉嚨痛，可能是體質不適合，建議向註冊中醫查詢。

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