東京奧運｜蒙古三人女籃隊戰奧運　隊際運動的第一次　成蒙古國技 (19:00)

蒙古近年積極推廣三人籃球，成功掀起籃球風潮。蒙古隊三人女籃主將Khulan Onolbaatar接受外媒訪問時透露，三人籃球已成為蒙古國技，「所有人都在玩三人籃球，所有人都透過電視觀賞三人籃球，可見這項運動對蒙古人而言非常重要」。

三人籃球今屆以新項目的姿態亮相奧運，蒙古三人女籃隊在2019年1月為居世界前四，取得東奧參賽資格。對於出戰奧運，Khulan Onolbaatar形容這曾是遙不可及的夢，但現在能以隊際運動姿態亮相奧運，是意想不到，甚至連奧運賽事也未曾觀賞過。雖然蒙古隊今屆最終7戰皆負，但教練Tulga Sukhbaatar深信新一代球員正漸露頭角，未來數屆奧運誓捲土重來。

今屆蒙古在柔道取得1銀2銅的成績。過往蒙古隊的強項主要為摔跤、柔道和拳擊，均是個人項目；相對之下，該國在籃球、足球等隊際運動的成績則較不顯眼。

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