東京奧運．7月27日總結｜舉重女神郭婞淳為中華台北添首面金牌　日本累計奪10金居獎牌榜首 (23:45)

中華台北隊今日（27日）贏得東京奧運首面金牌，「舉重女神」郭婞淳在59公斤級舉重抓舉成績103公斤、挺舉133公斤，總成績236公斤，3項都破奧運紀錄。百慕達隊杜芙在女子三項鐵人賽取得百慕達隊史首個奧運金牌。港乒「一姐」杜凱琹今晚在奧運女單16強面對荷蘭隊球手伊蘭，殺入8強，明早11時惡鬥今屆頭號種子的中國隊「一姐」陳夢，爭逐4強席位。港隊重劍團體賽面對俄羅斯奧委會，最終得第七名。

港隊今日戰果如下：

●游泳

女子200米自由泳準決賽第1組–何詩蓓（晉級決賽）

男子100米自由泳預賽第4組–何甄陶（總成績第34，未能晉級）

●乒乓球

女單–杜凱琹（晉級八強）

●劍擊

女子重劍團體賽八強–江旻憓／連翊希／佘繕妡／朱嘉望 vs.中國（港隊負，八強出局，名次賽第七名）

●帆船

女子單人艇鐳射雷迪爾級–洛雅怡（總成績暫排第37）

●羽毛球

女單小組賽–張雁宜 vs. Ksenia Polikarpova（以色列）（張雁宜勝）

東京奧運專輯：link.mingpao.com/70335.htm