東京奧運｜百慕達奪奧運首金　女鐵人杜芙：會習慣被稱奧運冠軍 (21:42)

33歲的杜芙賽後透露，相信獲得金牌後會讓整個百慕達陷入瘋狂，並笑言在餘生「會習慣被稱呼為奧運冠軍」。父母均來自英國的杜芙，透露曾獲得英國隊青睞但並未動心，強調百慕達是其出生和成長地，她心繫該處。

百慕達位於北大西洋，為英國海外屬地，面積53.2平方公里，比荃灣區略小。百慕達此前曾在1976年在拳擊項目中贏得銅牌，但與金牌始終緣慳一面。

杜芙到今屆已是奧運「四朝元老」。她在2008年北京奧運未能完成賽事，之後一度離開賽場，轉到一間商舖打工及繼續升學，到2013年又曾診斷患有貧血。不過傷病並沒有阻止她繼續前進，近年她接連於大賽中取得佳績，並在本屆奧運三項鐵人賽事中被視為金牌熱門之一，最終更力壓英國隊選手泰萊布朗等順利奪金，更令人口僅得約6.3萬的百慕達，成為取得奧運金牌中人口最少的地方。

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