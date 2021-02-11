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龍珠電影2022上映　角色造型搶先睇　網上遊龍珠互動VR展覽【短片】 (19:03)

日本製作公司「東映動畫」上周六（24日）在美國聖地牙哥線上動漫展「Comic-Con@Home 2021」宣布，最新一齣《龍珠》電影，名為《Dragon Ball Super: Super Hero》，將於2022年上映。製作公司釋出多個角色的電影造型，包括笛子魔童（Piccolo）、孫悟空的孫女Pan（港譯BoBo）、克林（Krillin），以及身分神秘的新角色。

雖然新電影明年才會上映，但粉絲即日起可先行到《龍珠》VR展覽，觀賞眾多人物模型、昔日電影海報、遊戲等。網民經電腦或手機瀏覽器進入網站，向下拉見到「Dragon Ball Special Booth」，按「ENTER」即可進入《龍珠》VR展覽。

《龍珠》VR展覽dragon-ball-official.com/special/sdcc2021

Dragon Ball Special Panel短片睇角色造型：youtu.be/tvEwAQoNU8Y

文：張可兒

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