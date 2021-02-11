龍珠電影2022上映　角色造型搶先睇　網上遊龍珠互動VR展覽【短片】 (19:03)

日本製作公司「東映動畫」上周六（24日）在美國聖地牙哥線上動漫展「Comic-Con@Home 2021」宣布，最新一齣《龍珠》電影，名為《Dragon Ball Super: Super Hero》，將於2022年上映。製作公司釋出多個角色的電影造型，包括笛子魔童（Piccolo）、孫悟空的孫女Pan（港譯BoBo）、克林（Krillin），以及身分神秘的新角色。