東京奧運‧花劍Q&A｜紅、綠、白燈代表什麼？兩劍手同時亮燈點計分？【短片】 (18:13)

問：花劍比賽時，運動員頭上亮起綠燈、紅燈或白燈代表什麼？

答：花劍的有效得分部位是身體的軀幹（包括頸部以下至大腿以上的部分及背部），運動員會穿上覆蓋軀幹的金屬衣，當劍尖刺中對手的金屬衣，計分器的燈就會亮起，刺中有效部位會亮彩燈（紅色或綠色，以區分兩名選手），刺中無效部位則會亮起白燈。

問：比賽時如兩名劍手頭上的燈同時亮起，哪一方能得分？

答：花劍比賽有進攻權（或攻擊優先權），運動員要先發動攻勢才有權得分。而被攻擊者須先做出有效抵擋動作後，再進攻擊中對手才算有效得分。

問：比賽如何計分？

答：劍擊個人賽會先以小組循環形式作比賽，小組中有5至7個劍手，劍手要在3分鐘內先取得5分為勝。其後按名次進行直接淘汰賽，每場賽事分3局進行，每局3分鐘，局間有1分鐘休息時間。劍手先擊中對手15劍，或於比賽時間內擊中對手較多次數即獲勝。

如雙方於比賽時間結束時出現平分，比賽會加時1分鐘，採用「即時死亡賽制」，即最先擊中對手的一方為之獲勝。加時前雙方會抽籤決定如果加時賽中雙方都未得分，誰會勝出。

問：團體賽制與個人賽制有何不同？

答：團隊賽事會採用直接淘汰賽制。對賽每隊由3名主要劍手組成，另加1名後備劍手。每場比賽以每局3分鐘及5劍為限，一共9局。3位主要劍手輪流比賽，先取得45分的隊伍為勝。

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