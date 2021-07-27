奧運獎牌｜東京奧運獎牌用廢舊電子設備製作　主題「光亮」、「光彩」 (15:33)

明報電子平台組綜合奧運會網站資訊，整理今屆東京奧運，以及2016年里約奧運、2012年倫敦奧運、2008年北京奧運的獎牌特色。

東京奧運獎牌（相關連結）：

．為生產製作奧運獎牌，東京奧運會奧組委去年開展「2020年東京奧運獎牌項目」活動，向日本全社會收集廢舊手機等小型電子設備（例如手機）；此項目是奧運會和殘奧會歷史上首次通過廢物回收的方式讓民眾參與獎牌製作過程。

．獎牌外形像被打磨發光的原石，主題是「光亮」和「光彩」。

．獎牌緞帶的設計採用日本傳統的「市松模樣」（代表多樣性融合的方格圖紋），配以注入現代元素的日本傳統和服配色。

．獎牌重量：金牌約556克、銀牌約550克、銅牌約450克。

2016年里約奧運獎牌（相關連結）：

．獎牌正面是「勝利女神」在希臘雅典帕那辛納克體育場上空飛翔的圖案；背面是古希臘象徵勝利的月桂枝以花環造型呈現，花環中心是2016年里約奧運會的標誌

．銀牌和銅牌是用30%的可回收材料生產；金牌材質中完全不含汞；彩帶是用50%的可回收材料製成

2012年倫敦奧運獎牌（相關連結）：

獎牌正面是「勝利女神」飛翔在帕那辛納克體育場的圖案；背面是以2012年奧運會會徽為核心的抽象設計，象徵現代城市。設計中還包括一條代表倫敦泰晤士河的絲帶狀圖案。

2008年北京奧運會獎牌（相關連結）：

．獎牌正面是「勝利女神」站在帕那辛納克體育場的圖案；背面鑲嵌一塊玉，正中的金屬圖形上鐫刻2008年北京奧運會會徽

．獎牌掛鈎的設計靈感由中國傳統玉雙龍蒲紋衍生而成