東京奧運．7月26日總結｜張家朗奪金為港「開齋」　日本累計奪8金居獎牌榜首 (23:15)

港隊花劍代表張家朗於東京奧運男子個人賽奪走金牌，成為繼1996年李麗珊後，第二名港產奧運金牌得主。而東道主日本今日（26日）增添3面金牌，年僅13歲的日本選手西矢椛，在滑板這項新增奧運項目女子組奪得金牌，亦成為日本奧運史上最年輕金牌運動員。
截至今晚11時，東道主日本以8金2銀3銅領先獎牌榜，美國以7金3銀4銅居次席，中國則以6金5銀7銅排第三。香港隊則以1金在獎牌榜排第16位。
港隊今日戰果如下：
●三項鐵人
男子個人賽–奧斯卡（總成績第33名）
●劍擊
男子花劍個人賽–張小倫（64強出局）、蔡俊彥（16強出局）、張家朗（金牌）
●羽毛球
混雙小組賽–鄧俊文 / 謝影雪 vs. Mark Lamsfuss / Isabel Herttrich（鄧俊文 / 謝影雪2：1勝）
●滑浪風帆
女子帆板RS:X級–陳晞文（總成績暫排第8）
男子帆板RS:X級–鄭俊樑（總成績暫排第7）
●帆船
女子單人艇鐳射雷迪爾級–洛雅怡（總成績暫排第35）
●乒乓球
男子單打–黃鎮廷 vs. 莊智淵（黃鎮廷負1：4，32強出局）
男子單打–林兆恒 vs. 張本智和（林兆恒負1：4，32強出局）
●游泳
女子200米自由泳分組預賽第3組–何詩蓓（小組第2，總成績暫排第8，晉級準決賽）
東京奧運專輯：link.mingpao.com/70335.htm