東京奧運．7月26日總結｜張家朗奪金為港「開齋」　日本累計奪8金居獎牌榜首 (23:15)

港隊花劍代表張家朗於東京奧運男子個人賽奪走金牌，成為繼1996年李麗珊後，第二名港產奧運金牌得主。而東道主日本今日（26日）增添3面金牌，年僅13歲的日本選手西矢椛，在滑板這項新增奧運項目女子組奪得金牌，亦成為日本奧運史上最年輕金牌運動員。