世界遺產名錄｜增9世界遺產　包括宋元中國的世界海洋商貿中心、法國杜昂燈塔、伊朗鐵路【附名單】 (19:34)

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會第44屆年會在中國福州舉辦，前日（24日）和昨日（25日）共新增9個世界遺產，包括法國有「燈塔之王」美譽的杜昂燈塔（Cordouan Lighthouse）、沙特阿拉伯希馬岩畫（Hima Cultural Area）、中國「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」等，本屆世界遺產大會名錄增列審議工作將持續至本周三（28日）。