世界遺產名錄｜增9世界遺產　包括宋元中國的世界海洋商貿中心、法國杜昂燈塔、伊朗鐵路【附名單】 (19:34)

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會第44屆年會在中國福州舉辦，前日（24日）和昨日（25日）共新增9個世界遺產，包括法國有「燈塔之王」美譽的杜昂燈塔（Cordouan Lighthouse）、沙特阿拉伯希馬岩畫（Hima Cultural Area）、中國「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」等，本屆世界遺產大會名錄增列審議工作將持續至本周三（28日）。
新增9世界遺產：
．中國「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」[相關資訊]
．法國杜昂燈塔（Cordouan Lighthouse）[相關資訊]
．沙特阿拉伯希馬岩畫（Hima Cultural Area）
．歐洲水療勝地（The Great Spa Towns of Europe，包括奧地利、比利時、捷克、法國、德國、意大利及英國）
．德國達姆施塔特藝術家村（Mathildenhöhe Darmstadt）[相關資訊]
．意大利帕多瓦14世紀濕壁畫群（Padua's fourteenth-century fresco cycles）[相關資訊]
．印度特倫甘納邦（Telangana）卡卡提亞王朝盧德什瓦拉（拉瑪帕）神廟［Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) Temple］
．伊朗縱貫鐵路（Trans-Iranian Railway）
．西班牙普拉多大道（Paseo del Prado）及麗池公園（Buen Retiro）
（UNESCO）