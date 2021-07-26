通菜宜即買即食　莧菜包保鮮紙放雪櫃可放3天　蔬菜統營處教揀靚菜 (08:47)

通菜（蕹菜）

通菜基於種植田地的濕潤或乾旱程度分為青通（旱蕹）和白通（水蕹），青通菜身纖幼，菜葉滑溜，白通爽脆可口。通菜含有豐富蛋白質、鈣、鉀、磷、鐵、胡蘿蔔素、維他命A和維他命C。

選購──青通首選梗青葉綠，白通則莖薄脆身，色澤光亮，沒鬚根者為佳。

存放──通菜質感嬌柔，易折斷變瘀，宜即買即煮新鮮享用，或用保鮮紙封好置於雪櫃內可延長保存期。

食用／烹調貼士──青通和白通質地雖有所不同，但不論白灼或伴醬炒熟，烹調皆講究出鍋要快以保持營養及口感。

莧菜

坊間主要分青莧和紅莧，亦有個同屬異種馬齒莧（野莧），主要營養成分有蛋白質、鐵、鈣、鋅、維他命C及膳食纖維等。莧菜鐵和鈣含量高於菠菜；蛋白質比番茄多，對牙齒和骨骼的生長都有幫助。紅莧更含花青素，有抗氧、補氣血、養目之效。

選購──宜選嫩身多葉，葉片完整，葉片色澤柔潤細嫩，新鮮而不枯萎。

存放──保鮮紙封好置放於雪櫃內，保存期約為2至3天。

食用／烹調貼士──食用部位為葉和莖，根部去泥洗淨後亦能食用，適合清炒、上湯浸煮或煮湯。馬齒莧纖維較多、口感會比較粗糙，配合肉類炒會更可口。

蔬菜及瓜果處理貼士：

葫蘆瓜清熱解暑 南瓜益脾暖胃 蔬菜統營處教揀靚瓜

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 蔬菜統營處教刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套 蔬菜統營處教瓜果怎處理

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