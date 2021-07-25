東京奧運．7月25日總結｜中國累計奪6金　獎牌榜續居首 (23:00)

中國隊今日（25日）增添3面金牌，第一面金牌來自跳水，施廷懋/王涵在女子雙人3米板奪金，亦是中國隊在這個項目五連冠。中國舉重選手李發彬則在男子61公斤級，以刷新奧運紀錄的成績奪金。中國暫以6面金牌領先獎牌榜。中華台北隊19歲跆拳道選手羅嘉翎在女子57公斤級擊敗尼日利亞選手，取得銅牌。香港風帆選手鄭俊樑出戰男子RS：X板，總成績排第8；林兆恒在乒乓球男單擊敗印度選手，成功晉級32強。