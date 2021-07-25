東京奧運．7月25日總結｜中國累計奪6金　獎牌榜續居首 (23:00)

中國隊今日（25日）增添3面金牌，第一面金牌來自跳水，施廷懋/王涵在女子雙人3米板奪金，亦是中國隊在這個項目五連冠。中國舉重選手李發彬則在男子61公斤級，以刷新奧運紀錄的成績奪金。中國暫以6面金牌領先獎牌榜。中華台北隊19歲跆拳道選手羅嘉翎在女子57公斤級擊敗尼日利亞選手，取得銅牌。香港風帆選手鄭俊樑出戰男子RS：X板，總成績排第8；林兆恒在乒乓球男單擊敗印度選手，成功晉級32強。
截至今晚11時，中國以6金1銀4銅領先獎牌榜，東道主日本以5金1銀居次席，美國則以4金2銀4銅排第3。香港隊目前未有任何獎牌進帳。
港隊今日戰果如下：
●賽艇
女子單人雙槳半準決賽–洪詠甄（小組第6，出戰名次賽）
●羽毛球
混雙小組賽–鄧俊文/謝影雪 vs. 王懿律/黃東萍（中國）（鄧俊文/謝影雪0：2負）
●帆船
女子單人艇鐳射雷迪爾級–洛雅怡（總成績排第35）
●滑浪風帆
男子帆板RS:X級–鄭俊樑（總成績排第8）
女子帆板RS:X級–陳晞文（總成績排第12）
●游泳
女子100米背泳初賽–歐鎧淳（第26名，出局）
●乒乓球
混雙8強賽–黃鎮廷/杜凱琹 vs. Emmanuel Lebesson/袁嘉楠（法國）（黃鎮廷/杜凱琹3:4負，出局）
男子單打–林兆恒 vs. Sathiyan Gnanasekaran（印度）（林兆恒4:3勝，晉級32強）
女子單打–蘇慧音 vs. Maria Xiao（西班牙）（蘇慧音2:4負，出局）
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