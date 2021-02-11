東京奧運．7月26日賽事焦點｜將誕21面金牌　港隊出戰7項目【附賽程】 (23:15)

東京奧運賽事明日（26日）進入第三日，將產生21面金牌。
港隊代表明日將分別出戰7個運動項目，詳情如下（賽事時間為香港時間）：
●三項鐵人
05:30 男子個人賽–奧斯卡（Oscar Louis Coggins）
●劍擊
08:25 男子花劍個人賽–張小倫 vs. Andre Sanita（德國）
11:35 男子花劍個人賽–張家朗 vs. Julien Mertine（法國）
12:05 男子花劍個人賽–蔡俊彥 vs. Maximilien Van Haaster（加拿大）
●羽毛球
11:00 混雙小組賽–鄧俊文 / 謝影雪 vs. Mark Lamsfuss / Isabel Herttrich（德國）
●滑浪風帆
11:05 女子帆板RS:X級–陳晞文
14:05 男子帆板RS:X級–鄭俊樑
●帆船
13:35 女子單人艇鐳射雷迪爾級–洛雅怡
●乒乓球
15:30 男子單打–黃鎮廷 vs. 莊智淵（中華台北）
15:30 男子單打–林兆恒 vs. 張本智和（日本）
●游泳
18:09 女子200米自由泳分組預賽第3組–何詩蓓
東京奧運專輯：link.mingpao.com/70335.htm