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東京奧運．7月26日賽事焦點｜將誕21面金牌　港隊出戰7項目【附賽程】 (23:15)

東京奧運賽事明日（26日）進入第三日，將產生21面金牌。

港隊代表明日將分別出戰7個運動項目，詳情如下（賽事時間為香港時間）：

●三項鐵人

05:30 男子個人賽–奧斯卡（Oscar Louis Coggins）

●劍擊

08:25 男子花劍個人賽–張小倫 vs. Andre Sanita（德國）

11:35 男子花劍個人賽–張家朗 vs. Julien Mertine（法國）

12:05 男子花劍個人賽–蔡俊彥 vs. Maximilien Van Haaster（加拿大）

●羽毛球

11:00 混雙小組賽–鄧俊文 / 謝影雪 vs. Mark Lamsfuss /  Isabel Herttrich（德國）

●滑浪風帆

11:05 女子帆板RS:X級–陳晞文

14:05 男子帆板RS:X級–鄭俊樑

●帆船

13:35 女子單人艇鐳射雷迪爾級–洛雅怡

●乒乓球

15:30 男子單打–黃鎮廷 vs. 莊智淵（中華台北）

15:30 男子單打–林兆恒 vs. 張本智和（日本）

●游泳

18:09 女子200米自由泳分組預賽第3組–何詩蓓

東京奧運專輯：link.mingpao.com/70335.htm

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