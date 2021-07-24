凍飲傷脾胃　4招助減傷害　中醫提醒：養好脾胃更重要 (09:15)

中醫角度喝凍飲傷脾胃，但是一般人天熱真的會忍不住喝凍飲，其實有沒有方法可減低凍飲對脾胃的傷害？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑接受《明報》電子平台組訪問時說明，4個方法或有助減低凍飲對脾胃的傷害。
如何減低凍飲對脾胃的傷害？
1. 含在口中慢慢飲──喝凍飲時勿一次過灌，宜含在口中一至兩秒，慢慢吞下去。身體溫度一般為攝氏36至37度，運動完體溫上升、心跳加速，中醫認為「寒凝則聚」，加上冷縮熱脹，倘若此時將凍飲灌進身體，食道及胃壁會受到損害，血管突然收縮，氣管出現反應，可能會誘發咳嗽，或令支氣管擴張症患者徵狀更嚴重。
2. 進食中避免同時喝凍飲──進食時，避免同時飲水或喝凍飲。倘若吃飯時喝凍飲，變相為「凍湯撈飯」，更傷脾胃。水或冷飲可以在進餐前後隔半小時飲用。
3. 晚上盡量避免喝凍飲──中醫認為白晝是「陽中之陽」，如要喝凍飲，最好於中午12時前喝。若然晚上真的要喝，宜含在口中慢慢飲。
4. 平時養好脾胃──比起喝完凍飲才找方法平衡減少傷脾胃，更重要的是，平時照顧好脾胃，例如中午12時前可多飲水，中午12時後不宜狂飲水，除非全日在戶外活動出汗太多需要補充水分。
文：何芍盈
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