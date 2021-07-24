東京奧運．7月24日總結｜中國首日奪3金　獎牌榜居首 (23:12)

截至今晚11時，中國以3金1銅領先獎牌榜。東道主日本和意大利分別以1金、1銀並列第二，韓國則以1金、2銅排第四。香港隊目前未有任何獎牌進帳。

港隊今日戰果如下：

羽毛球

男單—伍家朗 vs. Lino Munoz（墨西哥）（伍家朗2：0勝）

混雙—鄧俊文 / 謝影雪 vs. 陳炳順 / 吳柳瑩（馬來西亞）（鄧俊文 / 謝影雪2：1勝）

單車

男子公路賽–蔡曉鋒（未能完成賽事）

劍擊

女子重劍個人賽–佘繕妡（64強出局）、連翊希（64強出局）、江旻憓（8強出局）

體操

男子跳馬初賽–石偉雄（資格賽止步）

賽艇

女子單人雙槳復活賽–洪詠甄（晉級半準決賽）

游泳

女子4x100米自由泳接力–譚凱琳 / 鄭莉梅 / 歐鎧淳 / 何南慧（初賽出局）

乒乓球

混雙16強–黃鎮廷/杜凱琹 vs. Adam Szudi/Szandra Pergel（匈牙利）（黃鎮廷/杜凱琹4：0勝，晉級8強）

男單第一圈–林兆恒 vs. Brian Afanador（波多黎各）（林兆恒4：3勝）

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