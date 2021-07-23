東京奧運｜康文署全港18個「奧運直播區」地點一覽 (20:11)

東京奧運今晚（23日）開幕，康文署明日（24日）起至8月8日、上午8時至晚上11時，開放設置在十八區指定體育館的「奧運直播區」，供市民觀賞奧運賽事和精華片段。直播區亦設有展板，展示以香港運動員參與奧運為主題的資訊。