東京奧運｜康文署全港18個「奧運直播區」地點一覽 (20:11)

東京奧運今晚（23日）開幕，康文署明日（24日）起至8月8日、上午8時至晚上11時，開放設置在十八區指定體育館的「奧運直播區」，供市民觀賞奧運賽事和精華片段。直播區亦設有展板，展示以香港運動員參與奧運為主題的資訊。
康文署十八區「奧運直播區」一覽：
中西區：士美非路體育館（堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓）
南區：香港仔網球及壁球中心（香港仔海傍道1號）
東區：柴灣體育館（柴灣怡順街6號）
灣仔：港灣道體育館（灣仔港灣道27號）
油尖旺：九龍公園體育館（尖沙嘴柯士甸道22號）
深水埗：北河街體育館（深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓）
九龍城：佛光街體育館（何文田牧愛街18號佛光街體育館9樓）
觀塘：鯉魚門體育館（油塘鯉魚門市政大廈2樓至5樓）
黃大仙：彩虹道體育館（黃大仙彩虹道150號）
西貢：香港單車館（將軍澳寶康路105-107號）
沙田：圓洲角體育館（沙田銀城街35號）
大埔：大埔體育館（大埔汀太路13號）
北區：保榮路體育館（上水百和路19號）
元朗：天水圍體育館（天水圍天柏路1號）
屯門 ：賽馬會屯門蝴蝶灣體育館（屯門湖山路11號）
葵青：青衣西南體育館（青衣涌美路70號）
荃灣：荃灣體育館（荃灣永順街53號）
離島：東涌文東路體育館（東涌文東路39號東涌市政大樓地下）