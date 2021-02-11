721襲擊案白衣人鄧懷琛囚7年　達區院最高刑期　一文睇清各級法院司法管轄權 (17:38)

高等法院原訟庭：

．刑事案件：審理最嚴重的刑事罪行，可判處的監禁刑期沒有上限。在本港法律下，最高刑罰為終身監禁。

．民事案件：處理各類民事案，申索額沒有上限。

區域法院：

．刑事案件：審理除謀殺、誤殺和強姦外的所有嚴重刑事案件，可判處的最長監禁刑期為7年。

．民事案件：可處理合約、侵權、歧視、僱員賠償等案，除僱員賠償案件申索款額沒有上限外，區域法院處理的申索款額必須多於7.5萬元但不超過300萬元。

*註：如申索額略高於300萬元，司法機構建議申索人可考慮放棄超出之數，使案件可由區域法院審理，因區域法院訟費一般低過原訟庭。

裁判法院：

．只審理刑事案件，包括簡易程序罪行和可公訴罪行；較嚴重的可公訴罪行會移交區域法院或高等法院原訟庭審理。最高刑罰一般為監禁2年和罰款10萬元，但若法庭同時處理兩項或以上可公訴罪行，裁判官可判處最高3年刑期，另就某些條例的單一罪行最高可判囚3年及罰款500萬元。其中，特委裁判官不能判處監禁刑罰，罰款上限一般為5萬元。

小額錢債審裁處：

．只處理不超過7.5萬元的金錢申索，主要處理債務、服務費、財物損毁、消費者提出的各類申索等；不受理勞資糾紛、收回土地、贍養費及誹謗或誣蔑申索。

刑事案件一般由控方（律政司）決定在哪級法庭審訊。香港總商會前主席及太平洋興業前主席蔣麗莉，曾因不滿控方拒絕將其涉嫌隱瞞股權交易的刑事案交由高等法院審理，提出司法覆核，但法庭最終拒絕其申請，將案件交予區域法院審理。

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