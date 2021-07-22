東京奧運｜奧運5台直播　康文署體育館都有得睇 (13:00)

東京奧運明日（23日）開幕，今屆賽事的香港轉播權「破天荒」由港府購得，並交予5間本港持牌電視台轉播。明報電子平台組整合各電視台的轉播資料，詳情如下。
無綫電視
．5條頻道播放奧運節目
．轉播比賽時數超過500小時
Viu TV
．7月24日至8月8日期間，99台每晚6時30分起現場直播奧運賽事；每晚11時30分將播出每日賽事精華
．96台每日早上9時起提供奧運賽事直播
Now TV
．設9條奧運專用頻道 （601至609台）
．601及602台將主力直擊香港運動員賽事；603台將24小時提供奧運新聞資訊；604至609台則為奧運官方頻道
．觀眾亦可透過Now隨身睇手機應用程式及相關網頁，收看該9條奧運頻道
有線電視及開電視
．7條免費頻道播放奧運節目
．香港開電視77台全天候轉播奧運賽事
．轉播比賽時數超過1000小時
此外，康樂及文化事務署早前公布在轄下18區指定體育館設置奧運直播區，由7月23日晚上起至8月8日東京奧運閉幕為止，播放賽事及精華片段，開放時間為上午8時至晚上11時。相關報道：18區指定體育館將設奧運直播區 朝8晚11播放賽事及精華
資料來源：各電視台節目表及公布
東京奧運 相關報道：
運動小知識｜羽毛球源自「Badminton」村落 網球起初以時鐘指針計分【短片】