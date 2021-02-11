池袋Tokyu Hands、心齋橋UNIQLO等不敵疫情衝擊　港人遊日集體回憶集體消失 (20:00)

．東京池袋文具店丸善（7月31日結業）

丸善池袋店是東京最大的文具專賣店，位於池袋車站東口附近，由一般常用文具到罕有的高級文具一應俱全。其中地面大堂附設咖啡廳，大型落地玻璃櫥窗放有兩個如實物大的火車頭模型，成為該店標誌。該店2017年才開幕，惟遇上新冠疫情，僅4年便告結業。

．大阪心齋橋UNIQLO旗艦店（8月1日結業）

位於大阪著名購物區心齋橋的UNIQLO，是該連鎖店在日本本土的首間旗艦店，疫情前經常迫滿遊客，其外牆能亮起不同顏色的燈光，是心齋橋的地標之一。惟爆疫後遊客大減，該店將暫時搬往鄰近的GU店合併營業。

．東京池袋丸井百貨（8月29日結業）

位於池袋西口的丸井百貨，1977年2月開業，至今逾44年歷史，集多個潮流百貨品牌，是區內購物熱點。

．東京池袋Tokyu Hands（9月下旬結業）

位於東池袋的Tokyu Hands池袋店1984年開業，樓高8層，是港人遊池袋必到商店之一。受到新冠疫情衝擊，加上店舖老舊，該店將於9月下旬結業。

．東京台場大江戶溫泉物語（9月5日結業）

2003年開幕，因土地租約到期而結業，該建築亦會拆卸。館內裝潢充滿日本江戶風情，由於清晨已開門營業，成為不少港人乘搭「紅眼」航班抵東京後暫作休息的好去處。疫情下遊客大減，該店生意亦大受影響。

．東京新宿小田急百貨店本館（2022年9月尾結業）

該店1967年開業，是新宿車站西口的地標，為配合新宿站西口再發展計劃而結業及拆卸，原址改為興建48層高新大樓。

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