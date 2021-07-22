大暑．二十四節氣｜大暑飲食宜清不宜濃　中醫推介4食物解暑健脾清心火 (08:41)

大暑天氣炎熱，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑接受《明報》電子平台組訪問時表示，他提醒大暑飲食宜清不宜濃，應進食一些清淡、易消化的食物，例如清補涼、芥菜鹹蛋瘦肉湯等，中醫認為天熱灌水太多會削弱脾胃正氣，若再進食一些味濃、油膩的食物，久鬱化熱，更易造成消化不良，導致濕熱。林冠傑介紹4種適合大暑進食的食物：冬瓜、綠豆、蓮子芯和扁豆。
大暑4食物解暑健脾清心火
1. 冬瓜：冬瓜味甘性平，可以解暑利濕及健脾補水。冬瓜肉能清暑利濕，冬瓜皮利水健脾，冬瓜核有潤腸及美顏作用。
2. 綠豆：綠豆能清熱解毒涼血。綠豆皮能去水，綠豆肉有少許健脾作用，配海帶、昆布有助加強解熱解濕作用。
【煮綠豆貼士】林冠傑教路，煮綠豆時，可加白米一起煮，比例為一碗綠豆加三分一碗白米。五穀可補脾胃，免去綠豆的寒涼；脾胃虛弱的人可以再加一湯匙糯米，糯米有助補氣和中及暖胃。
3. 蓮子芯：蓮子芯味甘中帶少許苦，有清心火及利尿的作用，蓮子芯可焗水喝。
4. 扁豆：扁豆能健脾實脾和利濕。扁豆衣有健脾祛濕、解暑利水的功效，扁豆花能醒胃、芳香化濕和健脾化氣。扁豆可用於煮飯、煲湯，以及炒扁豆茶等。用炒扁豆焗水飲可以健脾化氣。
文：何芍盈
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「消暑散熱個人心得」系列：link.mingpao.com/69538.htm
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