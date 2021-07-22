大暑．二十四節氣｜大暑飲食宜清不宜濃　中醫推介4食物解暑健脾清心火 (08:41)

大暑4食物解暑健脾清心火

1. 冬瓜：冬瓜味甘性平，可以解暑利濕及健脾補水。冬瓜肉能清暑利濕，冬瓜皮利水健脾，冬瓜核有潤腸及美顏作用。

2. 綠豆：綠豆能清熱解毒涼血。綠豆皮能去水，綠豆肉有少許健脾作用，配海帶、昆布有助加強解熱解濕作用。

【煮綠豆貼士】林冠傑教路，煮綠豆時，可加白米一起煮，比例為一碗綠豆加三分一碗白米。五穀可補脾胃，免去綠豆的寒涼；脾胃虛弱的人可以再加一湯匙糯米，糯米有助補氣和中及暖胃。

3. 蓮子芯：蓮子芯味甘中帶少許苦，有清心火及利尿的作用，蓮子芯可焗水喝。

4. 扁豆：扁豆能健脾實脾和利濕。扁豆衣有健脾祛濕、解暑利水的功效，扁豆花能醒胃、芳香化濕和健脾化氣。扁豆可用於煮飯、煲湯，以及炒扁豆茶等。用炒扁豆焗水飲可以健脾化氣。

文：何芍盈

大暑食譜、養生貼士：

冬瓜清熱治水腫 中醫提醒食過量或致腹瀉

中醫提醒：飲水補水勿一次過狂灌

大暑食療：三豆湯

「消暑散熱個人心得」系列：link.mingpao.com/69538.htm

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm