文憑試DSE放榜｜保良局董玉娣中學超級狀元趙爾納拒死讀書　愛跳舞花式跳繩【附讀書心得．短片】 (16:14)

保良局董玉娣中學超級狀元趙爾納分享讀書心得，他表示會在一個月前計劃好溫書時間、自製筆記，會透過跳舞、唱歌，與朋友打機減壓。他說：「不要讓自己困於局限的世界，覺得自己除了讀書便什麼也不是，而給自己很大壓力。」
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