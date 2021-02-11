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文憑試DSE放榜｜保良局董玉娣中學超級狀元趙爾納拒死讀書　愛跳舞花式跳繩【附讀書心得．短片】 (16:14)

保良局董玉娣中學超級狀元趙爾納分享讀書心得，他表示會在一個月前計劃好溫書時間、自製筆記，會透過跳舞、唱歌，與朋友打機減壓。他說：「不要讓自己困於局限的世界，覺得自己除了讀書便什麼也不是，而給自己很大壓力。」

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【JUPAS改選策略fb live】

為協助應屆考生及家長掌握最新升學資訊，《明報》邀請香港輔導教師協會教師於放榜日（21/7）為大家提供JUPAS改選策略：

時間：晚上8：00

方式：明報教育fb專頁

主持﹕明報升學網主編 David Sir

嘉賓：香港輔導教師協會主席何玉芬博士及其他教師

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題

可預先登入留下問題：

https://link.mingpao.com/70345.htm

 

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