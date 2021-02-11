《海賊王》聯乘《威利在哪裏》海報考粉絲眼力　9月3日發行第100集　昔日漫畫限時免費睇 (19:01)

日本人氣漫畫《海賊王》（One Piece）將於9月3日發行第100集單行本，出版商集英社以「WE ARE ONE.」為主題，推出多項紀念活動與粉絲同慶。《海賊王》Twitter貼出《海賊王》聯乘《威利在哪裏》（Where's Wally?）的海報，圖中藏有威利和《海賊王》主角路飛等角色，考考粉絲眼力。
集英社另於旗下電子書店ZEBRACK，分階段免費開放《海賊王》第一至九十集日文版單行本，詳情如下：
7月19日至8月1日：第一至三十二集
8月2日至8月15日：第三十三至六十一集
8月16日至9月2日：第六十二至九十集
ZEBRACK網站連結：zebrack-comic.shueisha.co.jp
（ONE PIECE twitter/ZEBRACK網站）
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