文憑試DSE｜DSE放榜日成績公布方法一覽【附相關連結】 (18:35)

‧日校考生：按所屬學校安排領取成績通知書

‧夜校考生：7月21日早上7時起透過密碼登入考評局網頁獲悉成績，密碼已於7月初郵寄予考生

‧自修生：成績通知書會於7月21日郵遞至住所；考生亦可登入DSE網上服務帳戶查閱成績

*註：網上查閱成績服務由7月21日早上7時至8月31日期間提供。

‧已提供手機短訊（SMS）號碼考生：考評局會由7月21日早上9時起，以SMS向考生發送文憑試成績

惡劣天氣下文憑試放榜安排可查閱考評局資料。

考評局公開考試資訊中心及灣仔修頓中心諮詢櫃台會在放榜日，延長辦公時間：早上7時30分至下午5時30分

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DSE放榜實用資訊：

學友社列報讀課程物資備忘錄

放榜諮詢輔導機構熱線、網站、活動一覽

「放榜三寶」 助DSE生搜尋院校課程、升學就業資訊【短片．附連結】

DSE周三放榜 可經SMS發成績

【JUPAS改選策略fb live】

為協助應屆考生及家長掌握最新升學資訊，《明報》邀請香港輔導教師協會教師於放榜日（21/7）為大家提供JUPAS改選策略：

時間：晚上8：00 方式：明報教育fb專頁 主持﹕明報升學網主編 David Sir

嘉賓：香港輔導教師協會主席何玉芬博士及其他教師

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題

可預先登入留下問題：

https://link.mingpao.com/70345.htm